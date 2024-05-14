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南投公布縣內10大危險路口 兩路段去年都發生17起車禍

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣公布去年10大易肇事的路段中，排名第一的是埔里鎭中正路、信義路口。圖／南投縣交通隊提供
南投縣公布去年10大易肇事的路段中，排名第一的是埔里鎭中正路、信義路口。圖／南投縣交通隊提供

南投縣警局今天公布縣內10大易肇事的路段，赫然發現埔里鎭中正信義路口及草屯鎭太平路二段、明賢街路口， 是去年同樣發生17起車禍的高危險路段，分別造成29、26人的受傷，交通隊呼籲常經過這些路段的朋友們，請多留意交通安全，並指出，交通事故主因多為未保持行車安全距離、未依規定減速、讓車等駕駛行為。

南投縣警局交通隊表示，由於近年來縣內交通事故多，經統計去年共發生A1車禍死亡事故達62件，造成63人死亡，10大易肇事的路段中，排名第一的是埔里鎭中正路、信義路口，其次是草屯鎭太平路二段、明賢街路口，第三則是南投市中山街、民族路口，分析交通事故主因多為車輛於路口「閃光紅燈未依規定讓車」及「無號誌路口支線道未讓幹道車先行」及「無號誌路口轉彎車未讓直行車先行」。

交通隊並指出，於2024年起，已針對車輛行經閃光紅燈及遇有停讓標字（線）未停車再開，加強這類違規行為的取締，以求降低事故發生率；因而今年同時在全縣各鄉鎮市，共增加13處路口的紅綠燈交通號誌，一至四月A1事故死亡人數明顯降至15件15人，較去年同期減少8件9人，強調今年仍加強執法取締，依現行新修正道路交通管理處罰條例規定，汽機車行經閃光紅燈號誌或非號誌化路口有停讓標誌，未停車、未讓再開，最高可開罰1800元。

南投縣警察局表示，去年非號誌化路口事故未停未讓造成11死3148傷，24小時內死亡人數更達66人，而發生死亡交通事故的地區，以南投市、名間鄉、草屯鎮及埔里鎮為主，多屬於縣內經濟發展程度較高的區域，經分析無號誌路口事故占交通事故約6成，將要求員警取締時應採取錄影蒐證輔助，以避免爭議，違規認定標準以車輛行經有明確閃光紅燈、停字、讓字警告標誌，未完全停下再開，認定明確違規才舉發。

南投縣公布去年10大易肇事的路段中，排名第一的是埔里鎭中正路、信義路口。圖／南投縣交通隊提供
南投縣公布去年10大易肇事的路段中，排名第一的是埔里鎭中正路、信義路口。圖／南投縣交通隊提供

交通事故 南投縣 埔里

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