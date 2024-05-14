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陳建仁參觀彰化米屋企業 「負二代」稱為這件事一直被媽媽罵

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣米屋企業董事陳肇浩贈送年年有魚的禮物給陳建仁，左為陳肇浩的母親。記者簡慧珍／攝影
彰化縣米屋企業董事陳肇浩贈送年年有魚的禮物給陳建仁，左為陳肇浩的母親。記者簡慧珍／攝影

行政院長陳建仁和農政單位官員今訪視彰化縣二林鎮米屋企業，董事長陳肇浩自稱是真正「負二代」，非富二代，回來接棒重振稻米事業，現今外銷逾千噸台灣好米。陳建仁說，學術界幫助落實在企業上是農業產學合作最困難之處，陳肇浩在前面領導，後面眾人跟著向往走，建立台灣最好的契作模範。

距離520新任總統就職只剩一周，陳建仁到彰化縣二林鎮參觀稻米企業，被地方形容為「畢業旅行」，過程果然愉快沒負擔。陳建仁等人先觀看米屋企業簡報，縣長王惠美必須列席縣議會定期大會，由副縣長林田富代表陪同陳建仁參觀，致詞時說明彰化縣水稻種植一期作面積4萬7千公頃，二林鎮4500公頃，米屋企業的契作讓二林鎮成為越光米最大基地。

「這是我第一次在工廠穿西裝。」陳肇浩說，今年工廠員工興奮走告「大仁哥要來」，為接受貴賓，他穿起西裝，並向院長報告這是第二次見面，第一次在2017年國家食品展與當時為副總統的陳建仁拿「冠軍米」手牌合影，有「大仁哥」加持，米屋企業過去7年外銷上千噸好米，將來還會做得更好。

陳肇浩又說，行政院長親臨米屋企業，更加深他的使命感，因最近幾年他總想著退休，一直被媽媽罵，其實30年前他回二林鎮接棒，是標準「負二代」，負債的負，非富有的富二代，努力打造代表台灣農業的形象，他認為台中194品種稻米有國際水準，繼續結合人文、科技、創新打造二林農業，讓世界看見台灣，台灣好米行銷全世界。

陳建仁稱讚米屋企業70年代開始接受農改場等農政單位輔導，在國家型計畫協助下提升稻米質量，事實上學術界幫助落實在企業上是最困難之處，但屋米企業做得很好，全國去年77處契作，面積3.1萬公頃，米屋率先全台之前導入契作管理，現有契作1320公頃、農民700人，他家4個孫子就很吵，陳肇浩有很好領導能力，從帶領700名農民就可驗證。

陳建仁還說，台灣農業導入科技，用手機也可以巡田，長輩被認為科技能力落後，現在的農民可把農業科技教給孫子，孫子會誇「阿公有夠敖」，米屋企業就做到這些，做出三好的好品種、好品質、好品牌，產品在台灣精饌米獎、台灣好米禮盒摘金奪銀。

陳肇浩為陳建仁等人導覽解說米屋企業1980年迄今的發展歷史，參觀米屋眾多產品，試吃壽司米做的握壽司、喝米咖啡，觀察台中194號、台南16號、越光米的差異，上足了二林稻米產業課才離去。

政院長陳建仁參觀彰化縣米屋企業，和米屋企業、台中區農改場等農政單位人員、民意代表合影。記者簡慧珍／攝影
政院長陳建仁參觀彰化縣米屋企業，和米屋企業、台中區農改場等農政單位人員、民意代表合影。記者簡慧珍／攝影
彰化縣米屋企業董事陳肇浩介紹稻米產品。記者簡慧珍／攝影
彰化縣米屋企業董事陳肇浩介紹稻米產品。記者簡慧珍／攝影

稻米 陳建仁

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