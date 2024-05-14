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東豐快「隧道標」流標 中市府：多家領標未達法定3家

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員謝志忠等人指出，東豐快速道路第三標經歷7次流標，目前的「隧道標」要考量。記者陳秋雲／攝影
台中市議員謝志忠等人指出，東豐快速道路第三標經歷7次流標，目前的「隧道標」要考量。記者陳秋雲／攝影

台中市東豐快速道路今年5月7日第一標（隧道標）流標，民進黨議員質疑建設局要流標幾次才會完工？強力要求市府必須克服萬難，否則2029年恐無法如期完工。

建設局表示，東豐快第3標如火如荼施工中，目標2026年底讓石岡東勢段先通車。另第1標隧道標今年5月7日進行第1次開標，有多家廠商領標及探詢，但投標廠商未達法定3家致流標，建設局將續行招標，以全線2029年完工為目標推進，讓山城生命救援線加速完工。

議員謝志忠表示，東豐快速道路全長9.6公里，從2014年8月胡志強市長時期就動工，到現在超過10年，第四標、第五標已完工，第三標進度為15%，上周第一標開標的工程預算將近50億，但領標的廠商不少，但投標的廠商掛零流標。

謝志忠說，市府時常宣示2029要全線完工通車，但今天又聽到第一標流標的消息，他質疑建設局到底要流標幾次才能順利標出？

謝志忠說，檢視第三標招標過程，從2022年4月07日以預算38億6989萬開始招標，經歷7次流標，在2022年市長選舉前，市府為繳出成績單，將第三標拆成石岡土牛段與石岡新興段二標分開招標，石岡土牛段終於在2022年10月11日以19億2000萬成功決標。

石岡新興段第11次招標在2023年5月10日以29億7583萬決標，二標合計決標總金額為49億9592萬元，比2022年4月時的預算整整多了10億元。

謝志忠指出，市府應以石岡段第三標的經驗，把可能影響投標意願的因素納入考量，如疫情後的物價波動、建材高漲等狀況全面考量，合理估價，克服問題，避免第三標招標10幾次的情況再發生，最終造成預算又要增加10億才能成功招標。

謝志忠 議員

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