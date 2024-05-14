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中央公園飛行美樂地動工 中市府：加強遮陽綠蔭設施

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
市議員張廖乃綸要求，加強水湳中央公園「飛行美樂地」大型遊戲場遮蔭設施。記者陳秋雲／攝影
市議員張廖乃綸要求，加強水湳中央公園「飛行美樂地」大型遊戲場遮蔭設施。記者陳秋雲／攝影

台中市水湳中央公園「飛行美樂地」大型遊戲場，有全國最長32米機場跑道雙軌滑索等設施，市議員張廖乃綸要求建設局一定要同步加強植樹及遮陽設施，不要讓孩子頂著大太陽排隊玩遊戲。

台中市議會今進行定期大會都發、建設、水利業務質詢，市議員張廖乃綸說，水湳中央公園面積廣達67公頃，強調永續低碳與生態教育，在都市中有一個這麼大面積的綠地相當難得，一定要好好運用，發揮最大的效益。

她爭取在中央公園設置大型遊戲場，「飛行美樂地」5月6日動工，她希望第一期及第二期工程能盡可能同時間施作，給孩子最完善的遊戲場域。

張廖乃綸表示，「飛行美樂地」有全國最長32米機場跑道雙軌滑索等設施，必定吸引很多小朋友前來體驗，但家長已經開始擔心排隊玩遊戲設施如果周遭沒有遮陽物或沒有足夠的樹木綠蔭，孩子們恐怕被烈日曬到頭暈。

張廖乃綸說，台中十全公園內孩子們頂著大太陽玩遊戲，反觀台北天母夢想公園遊樂設施旁的樹木綠蔭多，相對舒適很多。張廖乃綸要求建設局在「飛行美樂地」動工時須同步施作遮陽設備及植樹增加綠蔭。

建設局長陳大田說，「飛行美樂地」第一期工程預計今年12月前完成，除了有全國最長的雙軌滑索設施，還有碟型滑梯攀爬架及鞦韆等，由於第二期工程是後續追加，第一期工程完工後會先開放試玩。至於遮陽、綠蔭等設施，也是市長盧秀燕特別指示的項目，美樂地升級版一定會將遮陽、樹蔭列為重要考量。

張廖乃綸也關切「公96」公共設施保留地都市計畫檢討進度，過去因購物廣場租用糾紛導致餐飲業者遷出造成土地荒廢，目前納入台中市都市計畫主要計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案辦理變更，由於「公96」位於人口、車流聚集的地段，地主台糖公司已規劃短期出租做為停車場。

張廖乃綸強調，當地有榮總、澄清二大醫療機構，台積電設廠也會帶進居住人口，都發局應該進一步與台糖公司協調，將福科國中擴建校地也納入檢討計畫中，並預留更多公園綠地，以解決福科國中招生爆滿、校舍不足問題，也給民眾更多休閒運動綠地。

台中市 都市計畫

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