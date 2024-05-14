影／參加縣長初選？ 謝衣鳯：藍營會推出最好人選

立委謝衣鳯今天前往「稻作智農聯盟－大橋稻米產銷契作集團產區」參觀，被媒體問到彰化縣長黨內初選，有被國民黨點名時，她表示，現在離2026地方選舉還有一段時間，也還沒有進展到初選相關的規畫，大家很心急，但她相信國民黨會推出最好的人選繼續為彰化服務，讓彰化農業及各項產業都能有更好的下一個階段。

被問到會不會投入國民黨黨內縣長初選，謝衣鳯僅表示謝謝關心，不過外界普遍認為擔任國民黨副秘書長、立法院黨團書記長、彰化縣黨部主委，集三大黨職於一身的她是最有可能接棒彰化縣長王惠美棒子的人選。