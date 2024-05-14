影／參加縣長初選？ 謝衣鳯：藍營會推出最好人選
立委謝衣鳯今天前往「稻作智農聯盟－大橋稻米產銷契作集團產區」參觀，被媒體問到彰化縣長黨內初選，有被國民黨點名時，她表示，現在離2026地方選舉還有一段時間，也還沒有進展到初選相關的規畫，大家很心急，但她相信國民黨會推出最好的人選繼續為彰化服務，讓彰化農業及各項產業都能有更好的下一個階段。
被問到會不會投入國民黨黨內縣長初選，謝衣鳯僅表示謝謝關心，不過外界普遍認為擔任國民黨副秘書長、立法院黨團書記長、彰化縣黨部主委，集三大黨職於一身的她是最有可能接棒彰化縣長王惠美棒子的人選。
行政院長陳建仁今天上午前往彰化二林米屋智農股份有限公司推廣中心訪視，三位下屆縣長的熱門人選民進黨籍立委陳素月、黃秀芳及國民黨籍謝衣鳯皆陪同出席。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言