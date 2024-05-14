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影／參加縣長初選？ 謝衣鳯：藍營會推出最好人選

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
行政院長陳建仁（左）訪視「稻作智農聯盟－大橋稻米產銷契作集團產區」時，與米屋董事長陳肇浩（右）合影留念。記者黃仲裕／攝影
行政院長陳建仁（左）訪視「稻作智農聯盟－大橋稻米產銷契作集團產區」時，與米屋董事長陳肇浩（右）合影留念。記者黃仲裕／攝影

立委謝衣鳯今天前往「稻作智農聯盟－大橋稻米產銷契作集團產區」參觀，被媒體問到彰化縣長黨內初選，有被國民黨點名時，她表示，現在離2026地方選舉還有一段時間，也還沒有進展到初選相關的規畫，大家很心急，但她相信國民黨會推出最好的人選繼續為彰化服務，讓彰化農業及各項產業都能有更好的下一個階段。

被問到會不會投入國民黨黨內縣長初選，謝衣鳯僅表示謝謝關心，不過外界普遍認為擔任國民黨副秘書長、立法院黨團書記長、彰化縣黨部主委，集三大黨職於一身的她是最有可能接棒彰化縣長王惠美棒子的人選。

行政院長陳建仁今天上午前往彰化二林米屋智農股份有限公司推廣中心訪視，三位下屆縣長的熱門人選民進黨籍立委陳素月、黃秀芳及國民黨籍謝衣鳯皆陪同出席。

獲得3連霸的彰化縣立法委員黃秀芳，政壇不排除她再戰縣長的可能。記者黃仲裕／攝影
獲得3連霸的彰化縣立法委員黃秀芳，政壇不排除她再戰縣長的可能。記者黃仲裕／攝影
國民黨最有可能接棒彰化縣長王惠美棒子的人選，目前檯面上只有謝衣鳯（圖）。記者黃仲裕／攝影
國民黨最有可能接棒彰化縣長王惠美棒子的人選，目前檯面上只有謝衣鳯（圖）。記者黃仲裕／攝影
3連霸的彰化縣立法委員陳素月，參選下屆縣長展現企圖。記者黃仲裕／攝影
3連霸的彰化縣立法委員陳素月，參選下屆縣長展現企圖。記者黃仲裕／攝影
立委謝衣鳯（左）、陳素月（中）與黃秀芳（右）被視為下屆彰化縣長的熱門人選。記者黃仲裕／攝影
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國民黨 謝衣鳯

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