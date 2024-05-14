中市黑板樹害人摔斷牙 議員：1年移18件跟不上竄根速度

台中市議員朱暖英今質詢指出，建設局整頓人行道的變電箱、交通杆號誌等路障，有目共睹。但行道樹浮根、竄根掀開人行道地板，日前有人摔斷牙齒，建設局去年僅完成移植18件，比不上路樹浮竄根速度。建設局說，目前路樹移植的經費，由各類小型工程勻支，移植進度只要移植審議有共識，移植工程都會隨後跟上。

朱暖英指出，建設局去年統計，台中市路樹移植案才完成18件。以南屯區來說，大業路和惠中路的路段，黑板樹隆起，嚴重破壞人行道路面，已移植3棵。

但鄰近大業路500巷到河南路段的範圍，學校周圍黑板樹竄根問題嚴重，人行路面都掀出坑洞，還導致行人摔斷牙齒，潛藏危機，甚至還竄入民宅裡面。上述路段，建設局會勘後至今已過半年，不見還處理動靜。

建設局表示，大業路段已進行盤點，預估移植工期將在3到4個月內完成，預估移植30多株路樹，相關移植工程都會分期逐次進行。

朱暖英認為，人和樹要互利共生，人要能安全行走，樹也要有適合生長的環境。浮根跑出來表示人行道的條件已不能滿足生長需求了，理應要移植到適合的地方種。

她表示，行道樹浮根是歷史共業的問題，但移植進度比竄根速度還緩慢。市府以前沒挑對樹種，才讓浮根掀翻人行道路面，應恢復定期編列移植預算，處理行道樹竄根問題。