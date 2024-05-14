南投青年住宅將讓售 議員破解5年禁售令批防弊不足

南投市青年住宅將6月抽籤讓售，縣議員沈夙崢今質疑，青宅限制5年內不能轉售，卻可出租，難保有心人樂當二房東，甚至鑽法拍漏洞牟利，防弊機制不足，縣府淪「另類建商」，縣長許淑華當場允諾後續將檢討青宅相關辦法加強防弊。

縣議員沈夙崢今在縣議會質詢指出，南投縣房價所得比是全台第4高，縣民不吃不喝近10年才可能買得起房子，為降低青年購屋壓力，縣府蓋青年住宅，第1期已竣工將以8折讓售，防弊機制卻不足，縣府淪「另類建商」成炒高房價幫兇。

沈夙崢說，有別於多數縣市「只租不售」的住宅機制，南投縣是「只售不租」，不論親屬財力，只要青年名下無房產就能買，又未限制購屋後5年內不得出租，抽中樂當「包租公、婆」或二房東，購屋滿5年後再脫手轉售，成高房價的一環。

而青年住宅未滿5年內雖不得出售，若購屋人在不得出售期間因財務或其他因素未依約還款，就會被法拍；先前新北合宜住宅就出現不少「假債權、真買賣」，購屋人與投資客聯手利用法拍規避閉鎖期轉售牟利，大鑽漏洞，南投仍未防範。

沈夙崢強調，青宅「只售不租」若未妥善設立防弊機制，縣府也只是成為建商炒房的一環，同樣造成高房價，縣府應針對縣內住宅需求進行專業可行性評估，擬定適合南投的住宅政策；並進一步質詢縣長許淑華，青宅能否調整為「只租不售」。