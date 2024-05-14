彰化下屆縣長選舉「傳說中的3個女人」 今僅1人表態要選

彰化縣下屆縣長選舉呼聲最高的三名女性立委，今都到二林鎮和行政院長陳建仁參觀米屋企業。民進黨立委陳素月大方承認要參選下屆縣長，同黨立委黃秀芳仍維持一貫態度「先做好眼前的事，沒想那麼多」；國民黨立委謝衣鳯回答「謝謝關心」，即不作任何表示。

陳素月是彰化縣第四選區立委，近日在全縣大型活動趴趴走，今到二林鎮，被記者問到「跑過界」，是否有意擴大服務範圍？她立馬坦承到非立委選區就是要參選下屆縣長，應不會改變，黨內也有其他同志要選，她願意透過黨內初選機制爭取代表民進黨參選。

黃秀芳則說，距離下屆縣長選舉還很久，目前她先做好眼前的事情，沒想到那麼遠。

謝衣鳯身兼國民黨彰化黨部主委，面對記者追問是否參選下屆縣長時表示，彰化縣下屆縣長選舉目前還沒進展到初選的相當規畫，大家可能是很心急，但她相信國民黨一定會推出最好的人選，繼續為彰化服務，也希望對彰化不管是農業或產業、服務，都能有更好的下一個階段。至於她是否參選下屆縣長，謝衣鳯笑答「謝謝關心」。