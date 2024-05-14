國小共讀站揭幕 何欣純替小朋友說故事：原縣市學校不該有落差

台中市太平區的新平國小「學校社區共讀站」上午啟用，成為學校和社區民眾共同的閱讀空間。立委何欣純今天到場參加揭牌典禮、替小朋友們說故事，並表示台中縣市合併之後，如何彌平縣市間學校各項資源和設施間的落差，是將來必須積極努力正視的問題。

何欣純是民進黨可能的台中市長人選之一，日前受訪時曾表明「市民如果覺得她可以承擔這份責任...當然是義不容辭、義無反顧」相當程度表明了對參選的開放態度，而且最近也開始走訪各地，聽取各界的聲音。

包括太平地區民代、新平國小家長會成員等多人今都到場參與活動。學生們用歌聲和音樂為活動揭開序幕。校長李秀櫻說， 一件事要完成需透過許多人的努力，感謝國教署補助200萬、教育局80萬，和學校自籌33萬完成建設。也感謝前任校長張惠玲、家長會的努力，以及何欣純和各級民代協助爭取。

何欣純說，她長期擔任立法院教育委員會立委，發現台中縣市合併10多年了，但仍看到原縣市學校的設施和校園環境上存有落差，這一點點的落差關係著孩子們的安全、是否科技化、現代化；小朋友不應該因為原縣市之分而有不同的待遇。

像是新平國小是20多年的學校，既不在市區，也不在山區或偏鄉，但卻需要更多資源，因為這兒有1千8百多名學生，算是一所大型學校，但資源卻是相對不足的。未來應在教育政策上面對此問題，設法讓資源衡平，照顧每一個孩子。