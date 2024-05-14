快訊

陳水扁特赦卡關？法務部報告：未判決案件不在特赦範圍內

NBA／唐西奇關鍵罰球失手 雷霆末節逆轉獨行俠扳平系列賽

驚！高鐵大媽借手機「躲一旁打電話」 偷做1件事讓她嚇壞：這樣還安全嗎

國小共讀站揭幕 何欣純替小朋友說故事：原縣市學校不該有落差

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市太平區的新平國小「學校社區共讀站」上午揭牌啟用。記者黃寅／攝影
台中市太平區的新平國小「學校社區共讀站」上午揭牌啟用。記者黃寅／攝影

台中市太平區的新平國小「學校社區共讀站」上午啟用，成為學校和社區民眾共同的閱讀空間。立委何欣純今天到場參加揭牌典禮、替小朋友們說故事，並表示台中縣市合併之後，如何彌平縣市間學校各項資源和設施間的落差，是將來必須積極努力正視的問題。

何欣純是民進黨可能的台中市長人選之一，日前受訪時曾表明「市民如果覺得她可以承擔這份責任...當然是義不容辭、義無反顧」相當程度表明了對參選的開放態度，而且最近也開始走訪各地，聽取各界的聲音。

包括太平地區民代、新平國小家長會成員等多人今都到場參與活動。學生們用歌聲和音樂為活動揭開序幕。校長李秀櫻說， 一件事要完成需透過許多人的努力，感謝國教署補助200萬、教育局80萬，和學校自籌33萬完成建設。也感謝前任校長張惠玲、家長會的努力，以及何欣純和各級民代協助爭取。

何欣純說，她長期擔任立法院教育委員會立委，發現台中縣市合併10多年了，但仍看到原縣市學校的設施和校園環境上存有落差，這一點點的落差關係著孩子們的安全、是否科技化、現代化；小朋友不應該因為原縣市之分而有不同的待遇。

像是新平國小是20多年的學校，既不在市區，也不在山區或偏鄉，但卻需要更多資源，因為這兒有1千8百多名學生，算是一所大型學校，但資源卻是相對不足的。未來應在教育政策上面對此問題，設法讓資源衡平，照顧每一個孩子。

她致詞時也說，共讀站除了提供學生和社區共同使用，因主題也設定為太空，現政府有個國家太空中心，去年曾自製獵風者衛星供氣象使用，有一群科學家正讓台灣邁向太空。她思考，未來是否把太空中心資源與學校結合，讓更多小朋友認識太空，也相信新平國小未來會出很多科學家，並有第一位上太空的太空人

台中市太平區的新平國小「學校社區共讀站」上午啟用。記者黃寅／攝影
台中市太平區的新平國小「學校社區共讀站」上午啟用。記者黃寅／攝影
立法委員何欣純今天到新平國小替共讀站揭牌，還替小朋友們說故事。記者黃寅／攝影
立法委員何欣純今天到新平國小替共讀站揭牌，還替小朋友們說故事。記者黃寅／攝影

何欣純 太空人

延伸閱讀

台中「國1接74線」通車 張廖萬堅：終於完工

全到齊！國一台中接台74線通車 藍綠2026中市長可能人選曝光

繼江啟臣表態參選台中市長 何欣純說：義不容辭、義無反顧

2026台中市長民進黨誰出線？綠營曝要先過「這關」

相關新聞

南投青年住宅將讓售 議員破解5年禁售令批防弊不足

南投市青年住宅將6月抽籤讓售，縣議員沈夙崢今質疑，青宅限制5年內不能轉售，卻可出租，難保有心人樂當二房東，甚至鑽法拍漏洞...

中市黑板樹害人摔斷牙 議員：1年移18件跟不上竄根速度

台中市議員朱暖英今質詢指出，建設局整頓人行道的變電箱、交通杆號誌等路障，有目共睹。但行道樹浮根、竄根掀開人行道地板，日前...

彰化下屆縣長選舉「傳說中的3個女人」 今僅1人表態要選

彰化縣下屆縣長選舉呼聲最高的三名女性立委，今都到二林鎮和行政院長陳建仁參觀米屋企業。民進黨立委陳素月大方承認要參選下屆縣...

標線型人行道違停去年達千件 豐原警4月起共開罰508件

行人安全意識提高，中市府為撕去「行人地獄」標籤，陸續加強照明、行人專用道、行人時相等軟硬體設施，其中「標線型人行道」卻屢...

國小共讀站揭幕 何欣純替小朋友說故事：原縣市學校不該有落差

台中市太平區的新平國小「學校社區共讀站」上午啟用，成為學校和社區民眾共同的閱讀空間。立委何欣純今天到場參加揭牌典禮、替小...

涉「北士科」爭議 林育鴻面對綠營炮火絕口不提真相

台北市前市長柯文哲「北士科案」案，外界質疑當年台北市府與元大人壽的會議紀錄疑遭偽造，當時由現任中市府副秘書長林育鴻主持，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。