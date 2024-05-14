水訓中心將啟用 挨批靜悄悄

南投日月潭水上運動訓練中心預計6月初啟用，但縣議員王秋淑昨在議會質詢，該中心啟用在即，縣府卻「靜悄悄」沒規畫啟用，也未處置移交維管事宜。教育處表示，會立刻找相關單位，規畫辦理落成典禮，相關管理辦法通過，將加速簽約移交。

議員王秋淑指出，日月潭月牙灣是培訓西式划船、輕艇選手的重要基地，但過去訓練場地簡陋，運動員住在鐵皮屋，也沒有艇庫，環境很克難，體育署補助6500萬元、縣府自籌1625萬元，2021年動工興建水上運動訓練中心。

該水訓中心今年元月已取得使用執照，周邊公共藝術、道路工程及相關設施都已竣工，3月起先後驗收完畢，預計6月5日落成。不過議員說，該中心附近道路邊坡落石尚未清除，縣府對於落成啟用、後續維護管理事宜，一反常態「靜悄悄」。

王秋淑說，日月潭水訓中心是重要體育設施，啟用在即縣府卻沒有相關籌畫，不管是落成典禮或簽約移交管理權責，水訓中心的主要使用及維護管理學校「水里商工」，都未接受到相關消息，令校方無所適從。

教育處長王淑玲說，道路邊坡落石將聯繫相關單位移除，將立刻聯繫校方討論啟用典禮；水訓中心管理辦法由縣府訂定，核定後才能移交並與管理學校簽約，相關規定已研擬完成，並經簽核，送相關會議通過後將加速辦理。

教育處表示，待管理辦法核定通過後，就會和水里商工簽訂維護管理契約，簽約後校方可向體育署申請補助經費，縣府今年也有編列預算，協助該中心維護場館及設施。