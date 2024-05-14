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彰化火葬場重提案 上百人陳抗

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
反彰化市大埔火葬場自救會昨天到彰化市代會陳情，反對興建火葬場，市代會主席陳文賓接下陳情書。記者林宛諭／攝影
反彰化市大埔火葬場自救會昨天到彰化市代會陳情，反對興建火葬場，市代會主席陳文賓接下陳情書。記者林宛諭／攝影

彰化市公所重提「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」，計畫興建火葬場，反彰化市大埔火葬場自救會上百民眾反彈，昨天向縣府和市代會陳情抗議。市長林世賢表示，先進的火化場會設置效率逾99%的袋式濾煙，也有以觸媒轉化去除戴奧辛等裝置，市公所承諾讓空汙遠低於法規排放值。

自救會昨天由縣議員陳銌銌、延和里長王勝和、延平里長陳雯嘉等人陪同陳抗。陳銌銌說，公所和縣府應正視設火葬場的空汙和交通問題。市代會主席陳文賓接下陳情書並表示，會提前排入議程審理，一一檢討，也希望市公所加強溝通，不能一意孤行。

市公所表示，市立殯儀館後方5.8公頃殯葬用地已完成遷葬，擬整建為「一站式服務」生命園區，未來會包含立體停車場、火化場和環保葬綠地等設施，將一次性解決場內停車空間不足、動線混亂、大埔路壅塞、噪音等問題；未來透過2場實體及1場線上概念構想說明會，邀請全民參與討論。

林世賢表示，未來透過公部門、環團及專家學者嚴格把關，雲林縣已拒絕彰化縣民火化申請，鄰近縣市的火化場在不久的將來，是否跟進拒燒，是全台唯一沒火葬場的彰化縣需面對的問題。

縣府表示，目前市公所還未向縣府提出計畫，縣府會針對縣內公有殯葬用地做可行性評估，尋找合適地點設置；未來如經彰化市代表會同意後，提出彰化藝術生命園區規畫，縣府會謹慎審查，也希望市公所能夠妥善規畫，並與大埔附近居民充分溝通說明，取得多數人的認同與支持。

大埔 火葬

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