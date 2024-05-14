國一接台74線通車 節省20分鐘

國道一號大雅系統交流道昨天完工通車，國一與台74線可透過交流道立體銜接，不必再走平面道路，可節省20分鐘車程。行政院長陳建仁主持通車典禮，2026熱門台中市長人選全都到場，包含立法院副院長江啟臣、國民黨立委楊瓊瓔、民進黨立委蔡其昌、何欣純等人。為改善國一塞車問題，行政院已核定豐原到大雅拓寬工程。

大雅系統交流道推動歷時14年，跨越藍綠執政，全案在行政院前院長張善政卸任前核定，在陳建仁卸任前完工，過去國一、台74線要銜接，得走平面道路再上交流道，造成周邊環中路、中清路大塞車。

陳建仁昨主持通車典禮，台中市長盧秀燕另有行程未出席，副市長黃國榮代表。陳建仁說，大雅系統交流道完工後，台中整體路網形成「由內而外」環狀結構，對改善交通有幫助。

江啟臣說，政黨輪替是民主常態，但建設不能停滯，交通建設才能完工通車；他未回應參選市長議題。楊瓊瓔說，不分藍綠白團結建設，希望新總統、新的院長全力支持台中。針對參選議題，楊回應「大家一起加油」。

蔡其昌說，歷經多任院長，工程才順利完成，感謝前立委張廖萬堅努力，為台中打通交通節點；幫助市民解決問題，願意服務的人都可能是市長人選。何欣純說，感謝中央支持，不分黨派這是大家的功勞，不管是否選市長，都樂見重大建設完成。

國一銜接台74線工程完工後，國一大雅到豐原路段路寬不足，江啟臣日前會勘該拓寬工程，南北各增設1車道，全長12.5公里，增設豐原交流道南入匝道，改建雅潭路、三線路、舊社路3座跨越橋，總經費168.81億元。陳建仁提到，中央2022年1月已核定可行性研究，完工後可改善交通，帶動區域發展。