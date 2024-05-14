警紀連環爆 台中警局長自請處分 21人被懲處

台中市接連爆發警界風紀案件，台中市少年隊、霧峰、大雅警分局及市刑大前大隊長林明佐都出事。民進黨議員要求警察局整頓警察風氣，汰除不適任警察，再有警紀案爆發，「可能就是警察局長下台了」。警察局長李文章說，警界接連爆發風紀案件，他「非常震怒」，將連同直屬長官一併追究。

市警局昨由副局長郭士傑說明，李文章已自請處分，另涉案警員、管考幹部等21人分別處分、調職，8人記過，有2人最重記1大過，少年隊前隊長陳文哲和霧峰警分局長陳祥麟也連帶申誡1次。

林明佐涉及貪瀆洩密案，遭收押禁見；霧峰警分局11日辦案時，攻堅前發現偵查隊林姓小隊長在場「玩狗」，又傳疑似收受主嫌贈送的名車；大雅警分局偵查隊張姓小隊長，2022年疑似辦案浮報誤餐費2千元，涉及詐欺、偽造文書等遭檢方偵辦。

議員林祈烽指出，警方辦案時有小隊長在場「玩狗」，又涉及名車、與嫌犯是熟識朋友，督察如有掌握，相信不會發生，是否凸顯偵察系統失靈？從3線2星的刑大前大隊長，到1線4星的刑事小隊長，台中市還有哪些未爆的警紀問題?議員張家銨說，市府長期說治安優良，結果多名警察違紀，已引發民眾不信任。

李文章說，連續發生風紀案件，都立專案調查，也要求各分局、大隊與科室重視警紀問題，「再有發現就嚴懲嚴辦」；他舉例，霧峰警分局林姓小隊長早列為輔導對象，平時已告誡，如今出事，督導長官要考核監督責任。

行政院長陳建仁昨在台中說，對於違反風紀的個案，感到相當痛心，對於違法、違紀事件絕不寬貸，請內政部、警政署加強宣導強化風紀，使人民更有信心。