超商咖啡館騎樓禁菸 中市議員批稽查未落實

中彰投從2019年起陸續推動超商、連鎖咖啡館騎樓禁止吸菸，不過開罰件數少，台中市推動4年多取締221件，彰化推動迄今98件、南投則掛零。台中市議員質疑，超商騎樓座位甚至能看到菸灰缸，根本未落實稽查。中市衛生局表示，稽查人員只有9人，收到檢舉趕去人已走光，將設法加強。

不少超商鄰近住宅區，甚至就在社區大樓店面，一樓騎樓常見癮君子吞雲吐霧，路人或孩子被迫吸二手菸。台中市2020年元旦起，超商與連鎖咖啡館騎樓禁止吸菸，全市共有1400多家分店都納入規範。

民進黨議員施志昌說，超商騎樓禁菸推動4年多，衛生局共開罰221件，實施首年取締90件，此後2021年37件、2022年30件、2023年57件，今年迄今才7件；取締件數實在太少，該禁令形同虛設；建議仿效日本，除公告禁菸區域，也可考慮公告吸菸區。

國民黨議員楊大鋐說，台中車站的公車候車亭，常有民眾投訴聞到二手菸，他半年前曾向衛生局反映，但迄今仍未上網公告列入禁菸區。衛生局表示，該處已貼上禁菸標誌，將加速在網路上公告。

衛生局長曾梓展說，菸害稽查人員只有9人，實在是疲於奔命，但騎樓吸菸、菸蒂已明顯減少，民眾二手菸危害也降低，將持續宣導、稽查，並要求業者清楚標示禁菸標誌；針對菸害防制法未規範的戶外場所，例如商圈或觀光景點，將請管理單位考量設置。

彰化縣從2020年2月起，將超商、連鎖咖啡店等431家騎樓，列為禁菸場所，每年都安排稽查。彰化縣衛生局表示，從實施迄今僅開罰98人，吸菸行為短暫，稽查員獲報抵達後，當事人已離開，調閱監視器又無法確認身分，也無法裁罰，將請業者加強勸導。

南投縣從2019年推動超商、連鎖咖啡館騎樓禁菸，目前公告禁菸家數達204家，2022年稽查422件、2023年521件、2024年迄今128件，都無違規案例；今年有檢舉2案，到場未發現行為人。