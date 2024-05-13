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視察台糖畜殖場 陳建仁讚現代化綠能循環豬場

中央社／ 台北13日電
行政院長陳建仁。聯合報系資料照／記者黃婉婷攝影
行政院長陳建仁。聯合報系資料照／記者黃婉婷攝影

行政院長陳建仁今天視察台糖月眉畜殖場，他稱讚台糖公司導入循環經濟理念，打造效率化、低污染，且零排放的現代化綠能循環豬場；他期盼國內養豬產業，未來努力朝向智慧化與低碳化目標發展。

行政院晚間發布新聞稿表示，陳建仁今天前往台中市視察「台糖公司農業循環豬場改建計畫執行情形-月眉畜殖場」，民進黨立委何欣純、國民黨立委楊瓊瓔等人，都出席這場活動。

陳建仁表示，他去年7月前往嘉義縣視察「新中天畜牧場」，亦是上任後第一次視察民間大規模現代化養豬場，當時留下相當深刻的印象。

他指出，非常高興能在520卸任前，訪視台糖公司台中月眉畜殖場，為加速推動豬場現代化，台糖公司將13座豬場改建為現代化綠能循環豬場，整體改建工程將陸續於今年12月底完工，改建後預估整體年產將達54萬頭肉豬。

陳建仁說，他的叔叔、伯父都是養豬戶，早年由於未導入減臭、節水、循環等現代化科技設備，因此當時一接近豬舍，就能聞到異味。

他表示，台糖公司導入循環經濟理念，打造效率化、低污染且零排放的綠能循環豬場，以密閉水簾式畜舍，取代傳統開放式畜舍，並加入糞尿資源化設施，有效解決傳統畜舍臭味問題，翻轉豬場原本「鄰避設施（Not In My Backyard, NIMBY）」的負面印象。

陳建仁進一步指出，台糖公司在飼養過程中使用智能管理與監控技術，利用動態攝影遠端監看，即時掌握54萬頭肉豬情形，不僅增加飼養效率，更重要的是落實國際間對經濟動物福祉的重視，提供動物更完善的照顧與保護，期盼國內養豬產業未來努力朝向智慧化與低碳化目標發展。

陳建仁表示，台糖公司要經營如此大規模的畜殖場，且需導入資源循環、節能減碳及疫病防治等理念，確實相當不容易，而台糖公司有決心和毅力，要將現代化綠能循環豬場做好，堪為典範；今天參訪台糖公司月眉畜殖場後，讓他對國內畜殖事業充滿信心，台糖公司做得非常棒。

陳建仁 養豬場

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