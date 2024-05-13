台中「國1接74線」通車 張廖萬堅：終於完工

台中「國道1號銜接台74線交流道工程」今通車，前立委張廖萬堅今透過新聞稿表示，該工程在馬政府時期原地踏步多年，卻因經費預算中央、地方無共識，遲未定案。他2016年2月上任立委後積極推動，行政院終於在同年5月11日核定全案，2019年2月24日陪同時任行政院長蘇貞昌視察，並於當年11月30日順利開工，歷經4年半，今天終於完工通車。

張廖萬堅說，此計畫在他進立院之前，可行性研究竟進行了7年（從2009年開始歷經地方、中央兩次評估，遲未能核定），2015年因市長換林佳龍後，中央原承諾全額補助，又改為要求市府部分負擔約三分之一而卡關。

張廖萬堅表示，他進入立院後，積極聯合時任立法院副院長蔡其昌、立委何欣純爭取協調，並透過時任政務委員蕭家淇溝通，盼中央信守承諾、全額補助，當時看守內閣行政院長張善政，才於內閣總辭前一天迅速核定。他更親自出席國發會審議，爭取預算由中央全額負擔。

張廖萬堅提到，他在蔡英文政府上任後，持續緊盯進度，在3年半內陸續完成部設計、環評、爭取預算及發包動工，期間因原規畫缺乏北屯匝道，後才增設，接著全案再因道路長度增加，必須進入環境影響評估；在他積極協調下，順利於2018年11月通過環評。