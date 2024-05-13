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反對彰化大埔設火化場 逾百名居民陳情

中央社／ 彰化13日電

彰化市公所規劃在市立殯儀館後方設置彰化藝術生命園區，逾百名當地居民考量交通、環境等衝擊，今天上午到彰化市民代表會、彰化縣政府陳情，堅決反對在大埔設火化場。

延和里長王勝和、延平里長陳雯嘉今天率居民陳情，王勝和說，市立殯儀館所在的大埔路交通紊亂，若再興建生命園區，以後塞車時間勢必延長到下午，加上空污問題，在地人堅決反對大埔設置火化場。

彰化市民代表會主席陳文賓接下請願書，他說，彰化市大埔地區人口越來越密集，應找更適合地點完善規劃，代表會將全力為民眾把關。

彰化市公所透過文字稿指出，彰化縣目前無火化場，全區5.8公頃生命園區將包括立體停車場、火化場和環保葬綠地等設施，可解決停車空間不足、動線混亂、大埔路壅塞、噪音等問題，縣民不用再為治喪四處奔走。

市公所表示，先進的火化場會設置效率高達99%以上袋式濾煙、觸媒轉化去除戴奧辛等，預期空氣污染物遠低法規排放值。公所規劃從園區設置專道連通至大埔排水堤岸道路，車輛不須進入大埔路，從源頭避免市區塞車問題。

市公所認為，雲林縣已拒絕彰化火化申請，喪家須到南投縣、台中市排隊火化，隨著火化需求提高，未來鄰近縣市是否會因容量不足拒燒，這是所有縣民終將面臨的嚴肅抉擇。

彰化縣民政處回應，目前市公所尚未向縣府提出興辦計畫，未來市公所若經市民代表會同意後，提出建構園區規劃，縣府會謹慎審查交通動線、設施設備、出流、水保計畫及園區整體綠化等項目。

民政處表示，市公所應與大埔附近居民充分溝通說明，取得大多數人認同；縣府也將針對縣內公有殯葬用地進行可行性評估，尋找最合適的火化場設置地點。

大埔

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