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下午5時通車！國1增設銜接台74線 尖峰可節省20分鐘

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」今上午啟用通車典禮，下午5時大雅系統交流道正式通車。圖／高公局提供
「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」今上午啟用通車典禮，下午5時大雅系統交流道正式通車。圖／高公局提供

國道1號增設銜接台74線系統交流道工程歷經4年施工，今上午啟用通車典禮，下午5時大雅系統交流道正式通車，加上6月將完工的國道1號霧峰系統交流道南出匝道擴寬工程，台中地區的高快速路網縱貫大中彰生活圈，預計將能促進中部地區產業發展及經濟繁榮。

台中大雅系統交流道為國1、台74線交流樞紐，民眾要改行駛不同道路系統時，皆需下至平面道路，再轉換至交流道系統，導致環中路（松竹路、崇德路段）車流時常壅塞，影響西屯、北屯、潭子、大雅等交通路況；尖峰時段行經中清路時，更可能塞車至少約30分鐘。

交通部高公局說明，大雅系統交流道於台74線北屯二交流道里程14k處，增設東行、西行出入口4支系統匝道，續以高架橋沿員寶庄圳廊帶約1公里，銜接進入國道1號大雅交流道北側，國道1號則增設南下出口及北上入口2支系統匝道。

將來國道1號豐原交流道，至台74線崇德出口，尖峰時段可節省約26分鐘；至台74線西屯三出口，尖峰時段可節省約20分鐘。

高公局表示，隨著2023年出國道4號豐原潭子段，以及今天大雅系統交流道通車，台中地區的高快速路網藉由國道1號、國道3號、國道4號與台74線的串聯，連接山線與海線，縱貫連接大中彰生活圈。

高公局表示，中部地區整體交通架構清晰、優質路網儼然成形，加上6月將完工的國道1號霧峰系統交流道南出匝道拓寬工程，相信完善便利的交通條件，能夠促進中部地方產業發展及經濟繁榮。

高公局呼籲，用路人行經大雅系統交通交流道，務必按新設標誌牌面、標線及號誌小心行駛，若欲瞭解通車資訊，可撥打高速公路局服務電話，或上高速公路局全球資訊網及收聽警察廣播電台，以取得最新資訊。

「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」今上午啟用通車典禮，下午5時大雅系統交流道正式通車。圖／高公局提供
「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」今上午啟用通車典禮，下午5時大雅系統交流道正式通車。圖／高公局提供
「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」今上午啟用通車典禮，下午5時大雅系統交流道正式通車。圖／高公局提供
「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」今上午啟用通車典禮，下午5時大雅系統交流道正式通車。圖／高公局提供

國道 豐原 高公局

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