超商騎樓禁菸！中市4年僅取締221件 議員：法令形同虛設

2020年1月起，超商與連鎖咖啡店騎樓與庇廊禁菸，但抽菸者還是不少。台中市議員施志昌指出，實施4年多，衛生局共取締221件，平均2天查到1件，質疑未落實。衛生局長曾梓展說，目前稽查人員僅9人，取締疲於奔命。

連鎖超商（統一超商、全家便利商店、OK、萊爾富、美廉社）及咖啡店（星巴克、路易莎、85度C）超過1400家分店騎樓及庇廊全面禁菸。

議員施志昌說，執法上面臨相當大的問題。根據衛生局資料，2020年取締了90件，2021年37件、2022年30件、2023年57件、2023年至5月共7件，「4年多只取締了221件。」

他質疑，這是有效嚇阻還是形同虛設？事實上，還是相當多的人在超商及咖啡店前抽菸，顯然禁令頒布後效果不彰形同虛設。

曾梓展說，目前衛生局取締的人員僅9人，取締疲於奔命。

施志昌建議衛生局，研議吸菸區設置辦法或自治條例，設置禁菸區時也應該思考設置吸煙區的可能，就跟日本一樣，日本禁菸的範圍比台灣多上許多，但也很常看到告示說哪裡可以吸菸，這才是一個政府負責任的態度。