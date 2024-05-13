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台中豐原警分局攜手高商排球隊 力推明星球員卡防詐

中央社／ 台中13日電

台中市豐原警分局與豐原高商合作，以豐商排球隊多名受歡迎球員推出明星球員卡，搭配各種高發詐騙手法短語，在運動時也能獲得預防詐騙資訊，學生直呼球員防詐卡可替代早安圖。

豐原警分局今天發布新聞稿指出，豐原高商排球隊在HVL112學年度高中排球甲級聯賽，獲得男子組冠軍，豐商排球隊選手團隊默契絕佳，從主攻、助攻、快攻到舉球，所有選手堅持到最後一刻，奪下冠軍寶座。

豐原警分局為宣導詐騙，此次與豐原高商合作，以豐商排球隊多名受歡迎明星球員，推出了明星球員卡，球員卡搭配防範各種高發詐騙手法短語，讓球迷或學生族群們在運動熱血同時，也能獲得預防詐騙資訊。

防詐球員卡警語包含，提醒求職詐騙，ATM沒有解除分期付款功能，小心一頁式廣告詐騙等，以及加入投資群組，下載投資APP，都是詐騙圈套等。

防詐球員卡上，防詐警語加上明星球員照片，球迷們直呼，「每個都好帥啊」「小孩子才做選擇我每張都要」「長輩早安圖可以改傳這個嗎」。

豐原警分局長林大為表示，詐騙集團不會只針對社會人士下手，學生也是覬覦對象之一，有關學生、青壯年族群也持續進行防詐騙宣導。

排球 詐騙集團 豐原

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