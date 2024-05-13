霧峰警偵查隊小隊長 涉不當交往記過調職

台中市霧峰警分局偵查隊日前偵破一起網路博弈案，事後傳出林姓小隊長在搜索前曾在附近逗留。警方昨天說明，調查林通訊紀錄並未洩密，但非因公涉足不妥當場所，並與職業賭博業者接觸，依違反警察人員與特定對象接觸交往等相關規定記一大過，並調整服務地區，改調行政警察職務。

外傳林姓小隊長疑收受博弈業者BMW轎車，警方並未證實，並且表示全案仍在追查中，先前曾在內部調查時詢問，當時林姓小隊長聲稱「車子是朋友的」。

本案另爆出案外案，傳另一名帶隊小隊長看見同事在場，卻視而不見，等林姓小隊長離去才展開行動。霧峰警分局自清，昨天公布當天的時序表，以及林姓小隊長騎乘的公務用機車行車記錄器。警方表示，林姓小隊長並沒有參與行動，行動前也已經回到隊部，但確實曾在被搜索的鐵皮屋外逗狗、抽菸。

警方表示，先遣偵辦人員現場勘查時，僅由2人共乘機車快速經過，為了掌握情況、避免打草驚蛇無法停留，且未與林姓小隊長接觸；確認情況後執行搜索，但林已在這一期間離去，並非刻意縱放，未因林在場就中止行動，也馬上返回警分局報告現場狀況。

搜索時逮捕2名博弈集團下線，查扣現金300萬餘元、筆電1台、手機9支及三級毒品K菸548支等證物，初步清查近1年賭資達2.6億元。另外，搜索現場雖有監視器，但是僅能即時監看，未錄影存檔。