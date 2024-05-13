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台中16家車隊 提供寵物共載服務

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導

台中市有16家派遣計程車業者提供寵物友善服務，飼主可透過車隊電話或App叫車，一般計程車採跳表計費，多元計程車依車型收費不同，寵物在行程中出現特殊情況致車輛需清潔時，視情況可能須支付額外清潔費，但不會再因寵物被拒載。交通局建議民眾叫車前先確認如何收費，避免發生糾紛。

不過，依動物保護法規定禁養的6種危險犬類無法乘車，包含比特犬、獒犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬。

台中市犬貓登記達33萬4234隻，有14萬466戶，數量全國第二，僅次於新北市，衍生龐大寵物經濟需求及商機，但帶寵物出門搭車卻可能被拒載。台中市16家計程車車隊提供寵物共載服務，民眾可透過電話叫車，告知客服人員派車需求，也可透過手機App叫車。

交通局說明，台中市寵物友善計程車分多元計程車及一般小黃計程車，一般計程車採跳表計費，不額外收費；多元化計程車費率可能依選擇車型不同而異。局長葉昭甫指出，民眾使用寵物友善計程車時，須事先確認寵物大小和類型，是否裝籠上車，行程中出現特殊情況致車輛需清潔時，視情況飼主可能須支付額外清潔費。

台中市 寵物 計程車

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