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上奧萬大注意！投83線施工 明天起封路交管30天

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣奧萬大國家森林遊樂區。圖／林業署南投分署提供
南投縣奧萬大國家森林遊樂區。圖／林業署南投分署提供

為提升道路安全性，南投仁愛投83線約4.42K處將進行上邊坡保護工程，明天（13日）起至6月15日上午8時至下午5時施工，施工時道路封閉，僅於上午10時、中午12時至下午1時、下午3時三時段放行，用路人務必配合現場交管。

投83線是從仁愛霧社往返親愛、萬豐等地部落，以及前往熱門景點「奧萬大國家森林遊樂區」的重要道路，但因該路線位居山區，保養不易，去年更接連遭受風災侵襲受損，為提升其道路安全，維護行車安全，縣府規畫上邊坡保護工程。

南投縣政府工務處排定於明天（13日）起至6月15日（六）辦理投83線霧社端至奧萬大約4.42K處上邊坡保護工程，預計每周一至六上午8時至下午5時施工，周日不施工，整體工期粗估30天；而施工時，雙向道路封閉，採定時放行。

縣府表示，投83線施作上邊坡工程期間實施交通管制，雙向道路封閉，但於上午10時、中午12時至下午1時、下午3時三時段會放行，並視現場實際狀況機動管理，若有通行需求，建議人車繞道、避開施工時間或在放行時間前抵達等候。

而因投83線是通往奧萬大森林遊樂區的要道，林業署南投分署提醒，若到奧萬大遊玩，可在埔里改道行駛投71線，行經武界、萬豐、親愛等部落抵達奧萬大，沿途體驗原民文化風情，若影響住宿可致電049-2974511奧萬大遊客中心詢問。

南投縣奧萬大國家森林遊樂區。圖／林業署南投分署提供
南投縣奧萬大國家森林遊樂區。圖／林業署南投分署提供

交通管制 南投縣 奧萬大

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