上奧萬大注意！投83線施工 明天起封路交管30天

為提升道路安全性，南投仁愛投83線約4.42K處將進行上邊坡保護工程，明天（13日）起至6月15日上午8時至下午5時施工，施工時道路封閉，僅於上午10時、中午12時至下午1時、下午3時三時段放行，用路人務必配合現場交管。

投83線是從仁愛霧社往返親愛、萬豐等地部落，以及前往熱門景點「奧萬大國家森林遊樂區」的重要道路，但因該路線位居山區，保養不易，去年更接連遭受風災侵襲受損，為提升其道路安全，維護行車安全，縣府規畫上邊坡保護工程。

南投縣政府工務處排定於明天（13日）起至6月15日（六）辦理投83線霧社端至奧萬大約4.42K處上邊坡保護工程，預計每周一至六上午8時至下午5時施工，周日不施工，整體工期粗估30天；而施工時，雙向道路封閉，採定時放行。

縣府表示，投83線施作上邊坡工程期間實施交通管制，雙向道路封閉，但於上午10時、中午12時至下午1時、下午3時三時段會放行，並視現場實際狀況機動管理，若有通行需求，建議人車繞道、避開施工時間或在放行時間前抵達等候。