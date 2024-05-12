民眾闖高美野生動物保護區管制區 最高可罰25萬

台中市高美濕地昨天下午5時許，有民眾闖入管制區域；市府農業局今天表示，高美野生動物保護區實施分區管制，違反規定者將依野保法規定處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

農業局表示，昨天下午5時許有民眾闖入高美濕地管制區域，經查民眾於木棧道尾端永續區跨越500公尺界址進入管制區數公尺，後續將請現場巡守人員加強巡查。

農業局指出，目前高美野生動物保護區實施分區管制，開放遊客在退潮後可以利用木棧道末端下到灘地永續利用區進行體驗活動，現場設有界址及警示線，將管制區內外清楚區隔，並派駐有巡守人員。

遊客如在現場發現違法行為，農業局表示，除可向警察機關通報外，也可就近向現場巡守人員通報處理。

農業局呼籲，造訪高美濕地時務必遵守相關管制事項，共同維護保護區生態環境；若違反管制規定，將依野生動物保育法相關規定處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。