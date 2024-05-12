彰化新和興致力傳統藝術校園扎根 歌仔戲版東方灰姑娘將登場

彰化縣新和興總團今年入選彰化縣傑出演藝團隊，由縣長王惠美頒獎表揚，劇團多年來將傳統藝術深耕於校園，今年也首度推出歌仔戲版兒童劇「魔法霹靂啪啦東方灰姑娘變女強人」，團長江陳咏蓁說，歌仔戲不是只有老人家才喜歡看，很多孩子接觸了，才發現傳統藝術的美。

「讓我們一起向所有勇敢無私的母親們致敬，就像巾幗英雄穆桂英，不僅是位勇敢戰士，更是堅強的母親」新和興總團在母親節用江陳咏蓁曾演過的角色穆桂英來說明母親身兼數職的不簡單，年輕團員們也感謝多年來江陳咏蓁帶著他們一直在傳統表演藝術上繼續精進努力。

江陳咏蓁說，與女兒、新和興青年團團長江怡璇進行校園推廣教學已多年，許多當年國小學生現在都已大學、高中畢業了，有學生已成劇團演員，許多學生也經常會回來幫忙劇團做校園推廣、幕後工作人員等，讓她覺得藝術深耕已發芽成長。

他們也申請文化部補助結合台語文教學設計互動演出，不只請台中教育大學台文系副教授丁鳳珍指導，也邀請歌仔戲國寶廖瓊枝老師、京劇大師朱陸豪、豫劇第一小生朱海珊老師、京劇刀馬旦名角楊蓮英老師等指導身段。

新和興總團今年也將在7月14日於員林演藝廳演出「魔法霹靂啪啦東方灰姑娘變女強人」歌仔兒童劇，5月17日開始售票，江陳咏蓁說，其實我們也有個東方版的「灰姑娘」，就請大家進劇場一探究竟。