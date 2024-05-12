遲了5個月！南投市青年住宅竣工 6月將抽籤「8折讓售」

南投市第一期45戶青年住宅工程延宕近5個月，近期竣工待驗收，縣府表示，經統計有576人申購，正進行資格審查，最快6月抽籤；另，二期青宅將興建55戶，但多次流標，採最有利標日前發包，草屯、竹山青年住宅也正積極規畫中。

為降低青年購屋壓力，南投縣政府自籌7.23億元在南投市文化路興建100戶青年住宅，分2期開發，全採讓售；而第一期友善小家庭，興建3房型約35坪有36戶、4房型約43坪9戶，共45戶；第二期規畫55戶，房型以2至4房為主。

未料，青年住宅工程卻一波三折，第一期雖於2021年9月底開工，原定去年11月底前完工，卻因塗土油漆、水電、室內裝修及景觀等工程落後，近期才申報竣工；第二期則因營建物價飆漲，工程造價低於市價，多次流標，也是一度卡關。

縣府表示，第一期青宅已於4月26日申報竣工，加緊辦理驗收，針對逾期未完工將依約計罰逾期違約金；二期工程2度流標後雖修正工程預算書，增加3000萬元預算，但仍流標，改採最有利標評選，上月成功發包，由登田營造承攬建造。

至於讓售價格，縣府表示，第一期青宅計有576人申購，正進行資格審查，最快6月抽籤，原則上會以最低市價8折讓售；但實際售價須於建物登記完成後，先提送南投縣房地處理小組審議，並報請南投縣議會及行政院核准後，再另行公告。