彰化縣去年交通違規檢舉暴增近6萬件 違停占約三成

彰化縣去年交通違規取締件數達51．8萬件，歲入決算總罰鍰金額達超過6億元，比預算「超收」2.2億元，其中取締件數就有8萬件是民眾檢舉案件所貢獻。縣警局表示，民眾檢舉案件以違規停車最多，其次是不遵守標誌標線號誌指示行駛、未依規定使用燈光。

彰化縣警察局最近幾年的交通罰鍰歲入預算都是3億8千萬元，但交通違規罰鍰決算卻年年「超收」，主要是取締件數增加造成，縣警局統計，彰化縣近3年來的交通違規件數與罰鍰決算數，2021年取締41.2萬件、罰鍰4.95億元，2022年取締48.8萬件、罰鍰5.84億元，到去年取締51.8萬件、罰鍰6億元，取締案件比前一年增加3萬件，罰鍰比預算超收2.2億元。

縣議員周君綾向縣警局書面質詢，建議特殊事件應以勸導為主，只有在交通行為嚴重妨害公共安全時，才予以處罰，否則過度開罰只會加深民眾對政府的不信任。縣警局回覆表示，交通違規罰鍰歲入增加主要是因為交通法規修訂，罰鍰金額提高及民眾檢舉交通違規案件增加所致 。

近年來，民眾檢舉案件大幅增加，就算交通部限縮檢舉項目，檢舉案件仍是有增無減。彰化縣警局統計，2021年受理約8萬件檢舉案件、舉發5萬4千多件，2022年受理8萬6千多件、舉發6萬5千多件，去年受理14萬3528件、舉發8萬0345件，占了總告發件數51.8萬件的15.4%。

去年的14多萬件民眾檢舉案件中，主要違規類型前3名，依次是違規停車4萬多件占28.20%，不遵守標誌標線號誌指示行駛3.2萬件占22.46%，未依規定使用燈光3萬多件占21.52%。

周君綾認為說，交通罰鍰超收因然與民眾檢舉交通違規案件增加有關，在彰化縣內新增30支科技執法設備年中投入運作後，屆時，交通罰緩件數只會增加不會減少，罰單數量也勢必爆增。