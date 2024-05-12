扶輪社友助埔里基督教醫院 導入「智慧影像輔助判讀系統」

國際扶輪社3461地區的社友，昨天以全球獎助金計畫，協助埔里基督教醫院導入「人工智慧影像輔助判讀系統」加強該院的急重症的照護能力，嘉惠包括埔里、魚池、國姓、水里、仁愛、信義等偏遠鄉鎮16萬的居民。

台中東友扶輪社長廖紋志說，這項「以智慧醫療提升大埔里地區醫療品質」計畫是在3461地區總監楊金振支持以及台中東友扶輪社的努力下，匯集8個國內外社贊助、兩個扶輪地區基金以及17位個人贊助者的力量才完成，判讀系統價值320萬元，昨天舉辦捐贈及啟動儀式，將有效提升大埔里地區的緊急醫療能量與品質。

他說，此捐贈展現國際扶輪對偏鄉醫療需求的關注與承諾，也將愛心與高科技有效結合，將過去的「行動醫療」、「遠距醫療」進一步推展至「智慧醫療」能夠促進科技與偏鄉醫療的結合，有效提升偏鄉地區的緊急照護的能力，以及整體醫療的水準。

埔里基督教醫院院長蘇世強說，偏鄉地區的緊急醫療資源不足，對於像是腦出血、心肌梗塞等緊急重症的研判及處理，往往因為缺乏設備及人力，失去搶救先機，人工智慧影像輔助判讀系統可以強化這部分能量。