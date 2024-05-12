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比去年還多！中市酒駕累犯多達1300人 盧秀燕：最迫切要改善的

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市今年加強酒測攔檢，期盼降低傷亡人數。圖／新聞局提供
台中市今年加強酒測攔檢，期盼降低傷亡人數。圖／新聞局提供

台中市酒駕傷亡人數持續攀升，2023年比前年暴增409人，市府公布酒駕累犯名單高達1373人，今年1到4月比去年同期，累犯增加45%；市長盧秀燕多次喊話，指出台中光榮感幸福感6都最高，唯一要改善就是酒駕。

根據交通部道安資訊網統計，台中市因酒駕傷亡人數總體攀升，議員林德宇說，市長盧秀燕上任至今5年，酒駕案件導致死亡165人，受傷5765人。

去年酒駕案件導致死傷人數，較前年增加409件，死亡數34人略降3人，但受傷人數增加412人。

另根據台中市交通事件裁決處「酒駕及拒測累犯公布專區」統計，2022年5月12日第一次公布，到最新1波今年的5月2日，兩年酒駕累犯行為達1372人。前年公布241人、去年805人，今年截至5月2日已公布342人，較去年同期多109人，累犯約增加45 ％。

議員林德宇說，從「台中市歷年酒駕死傷人數」以及「台中市酒駕及拒測累犯公布專區」的數字都怵目驚心，但加強執行攔檢、依法公告累犯，沒有嚇阻效用。

市長盧秀燕多次公開喊話，指出台中市光榮感與幸福感6都第一，就是酒駕難以改善。台中市警局今年3月防制酒駕專案，從5天延長到30天，盧秀燕強調不是為了罰款，而是希望嚇阻預防酒駕發生，提醒市民喝酒不開車。

交通局表示，根據交通部統計資料，截至今年4月15日止，台中市轄內業者酒後代駕駕駛人取得認證的比例居6都之冠，市府持續加強酒駕零容忍宣導，並透過多元管道杜絕酒後駕車行為，藉由行政機關橫向聯繫、與餐飲業者公私部門通力合作，共同打造市民1條安全回家的路。

副市長黃國榮說，公布累犯及攔檢外，查獲酒駕就加重罰，應是比較有效的辦法。

台中市 盧秀燕 酒駕

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