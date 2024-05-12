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悲傷母親節 被路樹壓死的郵差公祭 80歲媽媽哭紅眼

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
送信途中被路樹壓死的孫姓郵差今天公祭，她的80歲老母過了最傷心母親節。記者劉明岩／攝影
送信途中被路樹壓死的孫姓郵差今天公祭，她的80歲老母過了最傷心母親節。記者劉明岩／攝影

中華郵政彰化芬園郵局孫姓郵差4月26日中午，騎機車送信途中遭倒落的黃花風鈴木壓死，得年49歲，今天在南投草屯舉辦告別式，車隊回到芬園郵局，郵局人員列隊齊喊「下班了」，送他最後一程；今天是母親節，孫姓郵差80歲老母白髮人送黑髮人，哭紅眼說，「兒子每年母親都會包紅包給我」，但她今年的母親節，卻是無限哀傷。

孫姓郵差由於停靈在南投草屯殯儀館，今天上午7時就近舉辦公祭，由他平時熱心，在地方極有人緣，包括郵局、工會人員、地方人士數百人參加，備極哀榮，在前往火化場之前，送行車隊先回到芬園，繞行他孫員生前送信走過的街道，並經過家裡，他 80歲老母哭喊著「我的心肝子」，令人鼻酸。

隨後車隊駛回芬園郵局做最後巡禮，很多地方人士早在郵局前等候，郵局人員並穿著郵差制服，列隊迎接，並舉手敬禮，齊聲喊著「下班了」，很多同事都紅了眼眶，孫姓郵差的兩個弟弟，代表家屬答禮，隨後送往火化。

孫姓郵差在今天母親節舉辦公祭，尤其令老母感到哀傷，她說，兒子很孝順，每年母親節都會紅包給她，卻沒想到卻出了這樣的事情。

孫姓郵差是在上月26日中午，送信經過芬園鄉彰南路時，遭落的黃花風鈴木壓死，是因天然災變或者路樹養護不當造成，牽涉公務疏失及國家賠償問題，彰化警分局已將相關筆錄移請彰化地檢署調查，釐清相關責任。彰化郵局表示，除會為孫姓郵差爭取最優厚撫卹外，如涉及國賠，會協助家屬請律師爭取權益。

肇事路段是南投工務段的養護路段，南投工段務段表示，這路段的黃金風鈴木，平常巡查時未發現異狀，倒落壓死孫姓郵差的黃花風鈴木，經工務段檢視後，未發現根部有腐爛情形，工務段除採樣根部送驗外，也請來專家勘驗，氣根生長良好，判斷並無褐根菌，應是天然災害造成。

送信途中被路樹壓死的孫姓郵差，今天在南投草屯舉辦告別式，車隊回到芬園郵局，郵局人員列隊齊喊「下班了」，送他最後一程。記者劉明岩／攝影
送信途中被路樹壓死的孫姓郵差，今天在南投草屯舉辦告別式，車隊回到芬園郵局，郵局人員列隊齊喊「下班了」，送他最後一程。記者劉明岩／攝影
送信途中被路樹壓死的孫姓郵差，今天在南投草屯舉辦告別式，車隊回到芬園郵局，郵局人員列隊齊喊「下班了」，送他最後一程。記者劉明岩／攝影。
送信途中被路樹壓死的孫姓郵差，今天在南投草屯舉辦告別式，車隊回到芬園郵局，郵局人員列隊齊喊「下班了」，送他最後一程。記者劉明岩／攝影。
送信途中被路樹壓死的孫姓郵差，今天在南投草屯舉辦告別式，車隊回到芬園郵局，郵局人員列隊齊喊「下班了」，送他最後一程。記者劉明岩／攝影。
送信途中被路樹壓死的孫姓郵差，今天在南投草屯舉辦告別式，車隊回到芬園郵局，郵局人員列隊齊喊「下班了」，送他最後一程。記者劉明岩／攝影。

郵局 郵差 風鈴木

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