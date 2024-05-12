聽新聞
test
0:00 / 0:00
悲傷母親節 被路樹壓死的郵差公祭 80歲媽媽哭紅眼
中華郵政彰化芬園郵局孫姓郵差4月26日中午，騎機車送信途中遭倒落的黃花風鈴木壓死，得年49歲，今天在南投草屯舉辦告別式，車隊回到芬園郵局，郵局人員列隊齊喊「下班了」，送他最後一程；今天是母親節，孫姓郵差80歲老母白髮人送黑髮人，哭紅眼說，「兒子每年母親都會包紅包給我」，但她今年的母親節，卻是無限哀傷。
孫姓郵差由於停靈在南投草屯殯儀館，今天上午7時就近舉辦公祭，由他平時熱心，在地方極有人緣，包括郵局、工會人員、地方人士數百人參加，備極哀榮，在前往火化場之前，送行車隊先回到芬園，繞行他孫員生前送信走過的街道，並經過家裡，他 80歲老母哭喊著「我的心肝子」，令人鼻酸。
隨後車隊駛回芬園郵局做最後巡禮，很多地方人士早在郵局前等候，郵局人員並穿著郵差制服，列隊迎接，並舉手敬禮，齊聲喊著「下班了」，很多同事都紅了眼眶，孫姓郵差的兩個弟弟，代表家屬答禮，隨後送往火化。
孫姓郵差在今天母親節舉辦公祭，尤其令老母感到哀傷，她說，兒子很孝順，每年母親節都會紅包給她，卻沒想到卻出了這樣的事情。
孫姓郵差是在上月26日中午，送信經過芬園鄉彰南路時，遭落的黃花風鈴木壓死，是因天然災變或者路樹養護不當造成，牽涉公務疏失及國家賠償問題，彰化警分局已將相關筆錄移請彰化地檢署調查，釐清相關責任。彰化郵局表示，除會為孫姓郵差爭取最優厚撫卹外，如涉及國賠，會協助家屬請律師爭取權益。
肇事路段是南投工務段的養護路段，南投工段務段表示，這路段的黃金風鈴木，平常巡查時未發現異狀，倒落壓死孫姓郵差的黃花風鈴木，經工務段檢視後，未發現根部有腐爛情形，工務段除採樣根部送驗外，也請來專家勘驗，氣根生長良好，判斷並無褐根菌，應是天然災害造成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言