南屯地下水呈紅褐色 農民心驚

台中市南屯區鎮平里因周邊建案增加，近期排放紅褐色地下水，流入鄰近農田，引起農民恐慌。台中市環保局獲報後抽水檢驗，屬於含鐵量較高的地下水，水質並無危害。議員表示，中市去年汙染源稽查次數4.3萬次，但土壤與地下水僅65次，只占0.14%太低，要求提高稽查頻率。環保局長陳宏益表示，土壤及地下水整治期程較長，因此稽查數較少。

南屯鎮平仍保有農田，近年附近建案林立，社區大樓包圍農田，成為都會區難得景致。議員朱暖英指出，鎮平里民反映，自家農田近期因鄰近建築工地，排放出紅褐色地下水，流向溝渠使農田遍地通紅，讓人擔心。

朱暖英說，經環保局檢驗，紅褐色地下水除含鐵量較高，水質對人體並無危害，但民眾看到紅褐色灌溉水，認為遭到水汙染，「心驚驚」而不敢吃農產，要求環保局加強稽查，並嚴加把關。

根據環境部統計，台中市去年汙染源稽查次數共4萬3561次，分別是空氣汙染稽查1萬8820次、水汙染稽查1977次、廢棄物稽查1萬199次、噪音稽查1萬702次，飲用水稽查557次、環境影響評估稽查115次、其他稽查38次；攸關農地汙染的土壤及地下水汙染稽查項目，環保局1年僅查65次，比重只0.14%，稽查次數太低。

陳宏益表示，南屯區地下水因為含鐵量高偏紅褐色，屬天然狀況，將尋求企業協助，將地下水處理後再排出，淡化水質顏色。