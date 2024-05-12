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取締超速噪音 投139縣道成「百萬大道」

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣針對噪音熱點聯合稽查，取締汽機車超速、噪音違規。圖／南投縣環保局提供
南投縣針對噪音熱點聯合稽查，取締汽機車超速、噪音違規。圖／南投縣環保局提供

南投縣139縣道吸引重機、汽車競速，超速、噪音車干擾沿線安寧。南投警方和環保局聯合稽查，取締熱點139縣道今年1月至今，超速取締669件，罰金破百萬元，成了罰金「百萬大道」；環保局聲音照相取締53輛違規車，裁處12萬餘元，地方表示，設置聲音照相器材路段，違規車輛擔心荷包失血，變得不敢催油門，讓噪音瞬間消退。

南投警分局表示，南投縣知名景點多，今年假日出遊人潮增加，吸引重機車、改裝車隊集結，警方配合環保局，對南投市、名間鄉噪音熱點路段加強噪音取締，除了設立攔檢點外，還架設聲音照相科技設備，依照違規輕重開罰。

139縣道沿著八卦山脈稜線，景觀優美又有多處彎道，成為重機車、改裝車最愛，常沿著山道高速過彎，展現壓車技術，甚至吸引車隊集結，競相高速過彎壓車，吸引攝影愛好者「追焦」。

南投警分局和環保局將139縣道列為違規熱區，假日、平日日夜安排聯合稽查，更祭出聲音照相設備。南投警分局表示，1月至今139縣道超速違規取締達669件，依輕重罰款1200元至2400元，罰金已經超過百萬元，139縣道成了重機車族口耳相傳的罰金「百萬大道」。

環保局長李易書說，為從源頭管制車輛噪音，今年1月實施替換用排氣管噪音檢驗新制，改裝機車排氣管需辦理變更登記後才可使用；環保局每月最後周一可預約檢驗，車主可上環境部登錄，再通知檢驗，完成檢驗且合格車輛，才可變更登記，否則可開罰處900元至1800元，若檢測不合格，可再罰1800至3600元。

南投縣 噪音 環保局長

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