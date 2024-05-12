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機車駕訓補助 中市下半年跟進

聯合報／ 記者洪敬浤游振昇趙容萱賴香珊劉明岩／連線報導
交通部補助參與機車駕訓，台中區監理所說，參加駕訓後考到駕照，機車族違規率、肇事率都降低。圖／台中區監理所提供
交通部補助參與機車駕訓，台中區監理所說，參加駕訓後考到駕照，機車族違規率、肇事率都降低。圖／台中區監理所提供

機車死傷事故多，交通部補助參加機車駕訓班，六都除台中市外競相加碼，彰化、南投也加碼500元、300元。台中市議員表示，中市機車死傷數占總事故死傷數8成，要求中市府跟進。交通局長葉昭甫說，中央補助名額並未用完才未加碼，市府正研擬計畫，預計下半年上路。

台中市長盧秀燕近期道安會報表示，機車駕訓補助名額用不完，可能是怕麻煩，建議到大學附近開駕訓班，可減少學生、年輕人無照騎車，加碼補助這筆錢應該花。

台北市、新北市、桃園市與台南市都加碼補助1300元，高雄市有持學生證報名減免900元、民間加碼與抽獎等。彰化縣每人加碼500元，2022年補助801人、2023年907人；南投縣加碼每人300元，2022年520人獲補助，2023年749人。

有大學生表示，原想自己練機車再考照，但找不到適合場所，加上考駕照的人很多，他擔心考試會緊張，乾脆報名上駕訓班，避免變成馬路三寶，花了3500元，路考第二次才通過，領到1300元補助。駕訓班業者說，機車駕訓班較少，並非全時段開放給機車族，加上扣除中央補助，參加者仍得支付1500至2400元，影響參加意願。

交通部委外研究顯示，參加過機車駕訓班考取駕照者，騎車上路後違規風險降低59%、肇事風險降低36%。台中區監理所統計，去年中彰投機車騎士的違規率，經駕訓者2.77%，未經駕訓者為5.85%。

台中市議員劉士州說，台中市2021年、2022年機車死傷數分別為4.6萬人、4.7萬人，2023年大幅增加為7.7萬人；機車事故死傷人數中，25至64歲最高，去年有4.5萬多人，其次為18至24歲2.3萬多人；目前六都除台中市，雙北、桃園、台南與高雄都有不同的加碼補助方案，中市府應該迎頭趕上，提升機車族安全駕駛觀念。

葉昭甫說，中央補助名額每年都沒申請完，加上並非全額補助，導致參與意願不高，正在規畫加碼方案，預計下半年提出並推動。

交通局表示，前年台中參加機車駕訓班的補助人數為2945人、去年4323人，推估只用掉了中央補助名額7成5。

駕訓班

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