娘家、婆家重擔一肩挑！82歲謝秀治熬出頭當選模範母親

明天是母親節，彰化縣田中鎮今年最受矚目的模範母親，是歌手任賢齊的媽媽蕭梨，此外最高齡模範母親王曉98歲，身強體健、耳聰目明還能洗衣服，令人稱羨；二林鎮82歲謝秀治既是長女又是長媳，先後肩負兩家的家庭重擔，如今熬出頭並當選模範母親。

田中鎮、二林鎮的鎮公所今舉辦表揚模範母親大會，家人齊聚陪伴上台接受表揚，場面熱鬧。田中鎮表揚22里推薦的模範母親和自強母親、新住民母親各兩人，歌手任賢齊的媽媽蕭梨結婚之初靠丈夫教職薪水持家，教養3名子女有成，代表田中鎮接受縣政府表揚。

田中鎮最年長的模範母親王曉是童養媳，要種田種菜和養豬，拉拔二子三女長大，走過辛苦歲月，現在四代同堂相當幸福。王曉從年幼到年老做事成為習慣，到現在還堅持洗一些自己的衣物，飲食不忌口，有空多運動，耳聰目明笑口常開，兒孫都喜歡她。

二林鎮模範母親謝秀治出生大城鄉路上村農家，她是長女，要幫忙家計和照顧9名弟妹，及長嫁到二林鎮，丈夫林芳夫是長子，有7名弟妹，婆婆較早逝，謝秀治長嫂如母，一面還照顧小姑小叔，還照顧自己的3名年幼孩子，全家十多口食指浩繁，她接家庭代工、裁縫衣物來貼補家用，茹苦含辛培育林家兩代孩子。