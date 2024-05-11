代亡夫出征！中市太平區新福里長補選 蔡美慧1535票勝出

台中市太平區新福里三連霸前里長李子濬，曾參加「超級紅人榜」里長伯擂台賽比賽，今年2月驟逝，今天補選投票，現任新福社區發展協會理事長姚貴女、李子濬遺孀蔡美慧2人角逐。民政局長吳世瑋說，今投票率近2成8，開票結果蔡美慧以1535票勝出。台中市選委會將於5月14日召開委員會審議後公告選舉結果。

吳世瑋說明，根據統計，這次補選選舉人數計6863人，共設置5個投開票所，過程順利，無違規情形發生，今天投票人數共計1891人，投票率近二成八，開票結果，1號姚貴女342票、2號蔡美慧1535票，由2號蔡美慧勝出，當選人將於當選公告後十日內宣誓就職。

吳世瑋指出，李子濬連任3屆，熱心服務鄉里，深受里民喜愛，曾參加「超級紅人榜」里長伯擂台賽比賽，展露好歌喉，今年2月不幸驟世，讓各界深感惋惜，由於里長剩餘任期超過2年，依地方制度法規定須在3個月內補選。

吳世瑋說明，蔡美慧曾任新福樂齡關懷據點總幹事、新福快樂志工隊隊長及新福排舞班負責人等要職，更長期擔任李前里長的臉書小編、助理，十分熟悉里政業務，此次代夫出征參選獲得里民高度支持，眾望所歸，並期許延續其夫李前里長打下的基礎，積極推展里政、守護里民，提供新福里民更優質的服務。