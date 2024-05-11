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竹山國際茶道節開幕 規劃遊程體驗製採茶過程

中央社／ 南投11日電

2024竹山國際茶道節今天在竹山紫南宮開幕，現場有53家廠商設攤，並有韓國茶道師、影歌星展演，活動期間還安排週末半日及全日遊程，讓遊客體驗製茶、採茶過程。

邁入第2屆竹山國際茶道節展期持續至19日。南投縣長許淑華表示，竹山是南投重要產茶區，還有竹筍、番薯等極具特色農特產品，公所舉辦茶道節推廣在地優質好茶、規劃茶鄉小旅行，除讓大家了解竹山茶文化，還能品嘗當地美食、欣賞景點，實現深度旅遊目的。

竹山鎮長陳東睦說，活動包括茶產業、茶器、農特產品等展售攤位以及茶文化表演、趣味DIY，另外邀請韓國茶道師現場泡茶展示韓國道地茶藝文化。

縣府新聞稿指出，今年公所安排5所大學國際交換學生免費體驗茶鄉小旅行，有來自22個國家、150名學生，將與當地茶農互動，了解茶葉生長過程，期望將竹山茶文化推向國際。

活動期間18場DIY活動，包括茶香平安槌、紅茶精油、紅茶香膏、茶皂、調茶及茶雕等課程。今年也推出「消費滿千抽好禮」，民眾在參展攤位消費每滿100元可獲得1點，集滿10點即可參加抽獎，共4000份獎品，有機會獲得紫南宮套幣。

紫南宮

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