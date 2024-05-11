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中科帶動房市、人口紅利？ 二林房地產稅收與人口成反比

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
中科二林園區廠商進駐中，周邊房地產活絡，遷出人口卻有增無減。記者簡慧珍／攝影
中科二林園區廠商進駐中，周邊房地產活絡，遷出人口卻有增無減。記者簡慧珍／攝影

中科二林園區近40家廠商申請進駐，房地產業者看好人口紅利，先後推出逾20處建案，最近兩年房屋稅呈現正成長，吊詭的是人口數卻持續減少；鎮公所觀察發現，購屋者確實增加但戶籍沒遷到二林，如果中科廠商營運，員工和協力廠商應該會遷戶籍。

中科二林園區廠商有的送審，有的動工，也有開始生產，預計全區帶進2萬5千個就業機會，帶動二林鎮房地產上漲，市區和周邊的建案量翻倍，開發中的市郊土地交易每坪突破10萬元。

房屋稅本（5）月繳交，二林鎮公所統計，2022年房屋稅收2987萬5600元，去年3223萬5390元，成長7%，建案陸續完工和完售，鎮公所樂觀評估今年度房屋稅可望再增加，

二林鎮是彰化縣第六大鄉鎮，房屋稅雖成長，人口數卻持續下滑，早在2020年間跌破5萬人，鎮民代表席次少一人。去年底人口數來到4萬7898人，今年3月4萬7637人，4月4萬7600人。

房屋市況好，人口卻沒增加，房屋真的出售給需要住屋者嗎？鎮長蔡詩傑表示，鎮公所注意到這情形，經深入了解，發現部分房屋是外地投資客購買，投資客公布台中、台北和新北等都會區，買房子不會搬來二林，另一部分賣給需要房子的民眾，他們在中科二林園區及周邊協力工作上班，戶籍沒遷來二林。

中科二林有多家廠商勞工上百人甚至接近千人，蔡詩傑指出，中科二林有很多外勞，廠商興建員工宿舍供他們居住，戶籍也沒遷到二林，外界認為中科二林上萬工作機會一定能讓二林鎮人口回升，他評估需要相當時日，眼前紅利應是房屋稅收進帳較多。

戶籍 房地產 房屋

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