南投139縣道成「百萬大道」 警環嚴格取締超速、噪音車

南投縣假日吸引重機車隊、汽車旅遊，超速、噪音干擾沿線居民交通安全和安寧，南投警方和環保局聯合稽查，熱點路段139縣道1月至今超速取締669件，罰金破百萬元，成了百萬大道；環保局噪音照相不合格53輛，裁處12萬餘元，設置照相器材路段，違規車輛擔心荷包失血，不敢狂催油門，惱人噪音瞬間消退。

南投警分局表示，南投縣知名景點多，今年假日出遊人潮增加，也吸引重機車、改裝車隊集結，警方配合環保局，對南投市、名間鄉噪音熱點路段加強噪音取締，除了設立攔檢點外，還架設聲音照相科技設備，依照違規輕重開罰，遏止飆車和噪音違規。

139縣道沿著八卦山脈稜線，景觀優美又有多處彎道，更是重機車、改裝車最愛，常沿著山道高速過彎，展現壓車技術，甚至吸引吸引重機車隊和改裝車集結，除了高速過彎壓車，還吸引攝影愛好者拍攝追焦帥照，但超速違規影響交通安全、噪音更讓沿線居民深以為苦。

南投警分局和環保局將139縣道列為違規熱區，假日和白天、夜晚聯合稽查，對於噪音更祭出聲音照相設備，讓噪音車輛無所遁形。南投警分局表示，1月至今，139縣道超速違規取締達669件，依輕重罰款1200元至2400元，罰金已經超過百萬元，讓139縣道成了重機車族相傳的「百萬大道」。

環保局稽查噪音車輛共100輛次，不合格53輛次，裁處金額12萬6000元，聲音照相設備也拍到不合格及再通知到檢車輛件數為103件，裁罰金額為14萬4900元。尤其是聲音照相取締，連違規駕駛都很小心，得知熱點路段設置照相器材後，立刻消音不少。

環保局長李易書說，為從源頭管制車輛噪音，今年1月實施替換用排氣管噪音檢驗新制，改裝機車排氣管需辦理變更登記後才可使用。