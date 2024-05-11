國際護理師節前夕 彰化員榮送獎金又加薪6%到8％

明（12日）是國際護理師節，員榮醫療體系今提前感謝和祝福護理師，頒贈獎金和獎座給模範護理師，贈送生育津貼給生育子女的護理師，最令護理師開心是加薪，調薪幅度6%至8%。

員榮醫療體系總院長張克士表示，他深信有健康的員工才能帶給病患健康，有快樂的員工才能營造幸福的職場，他期盼與全體員工攜手努力，營造安全、友善與幸福的醫護殿堂。

員榮醫療體系除了護理師，照服員、護佐等與護理師共351人收到禮物。工作資歷38年的護理師吳淑屏說，先前擔任護佐，感謝醫院和總院長鼓勵進修成為護理師，她很高興半個人生奉獻給員榮醫院。

五月有護理師節、母親節與勞動節，是很溫馨的月份，員榮醫療體系每年五月都會舉辦全院感恩餐會感謝員工，全體員工都有獎金和獎品，模範護理師另有5千元獎金及獎座，母親節是母親受難日，生育的員工可領到3萬元生育津貼，及托育津貼、子女獎學等福利，今年有員工領到4萬元。