影／抱卵母魚大又肥漁民憂心 盼剷除日月潭惡霸

日月潭漁民最近捕撈，漁獲中成魚碩大、母魚更有一半抱卵，漁民卻憂心忡忡，因為這些都是外來種魚虎，因為日月潭水位回升、加上最近正值魚虎繁殖季節，漁民希望加強移除抱卵母魚，才能遏阻魚虎繁殖，剪除湖中惡霸。

陳姓漁民說說，最近鋒面帶來豪大雨解除旱象，日月潭水位回升逼近滿水位，卻也為魚虎創造良好的棲息環境，藉由水底枯枝等掩蔽，更能躲避捕撈。尤其，最近正值魚虎繁殖季節，成魚群聚活動，只要配對成功，就會成對離去交配。

最近他兩度捕撈到魚虎，不只成魚體型碩大，每尾重量約12台斤。6尾魚虎中有3隻是抱卵母魚，魚卵相當飽滿，每尾母魚初估至少可孵化2千隻魚子，對於日月潭水域生態影響相當大。

潭區漁民已有共識，從5月起魚虎繁殖季，利用魚虎群聚時加強捕撈，除了減少成魚對其他魚類的掠食，更能遏止魚虎繁殖，剷除日月潭水中最大惡霸。

南投縣農業處指出，這4年與專家持續加強魚虎防治，透過完整調查，紀錄魚虎在日月潭的生態和棲息環境，更確認5月起確實是魚虎繁殖期，才能更精準的防治魚虎擴散，不過，去年9月也發現還有母魚二次抱卵，需要更精確掌握魚虎生態。