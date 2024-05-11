快訊

聯大表決支持巴勒斯坦加入聯合國！以色列大使當眾掏碎紙機絞碎憲章

傳林飛帆將進國安會 王鴻薇：「林9萬」三級跳「林20萬」

農曆4月運勢兩樣情！虎、豬易惹禍上身 3生肖超好運獲貴人相助

向花椰菜造型說再見 彰化爆紅「安全帽樹」回來了

中央社／ 真彰化11日電
彰化縣埔鹽鄉員鹿路3段旁的「安全帽樹」曾因縣府基於行車安全，修剪榕樹的垂落樹枝變成「花椰菜樹」，枝葉經2年生長，現已逐漸變回安全帽樣貌。中央社
彰化縣埔鹽鄉員鹿路3段旁的「安全帽樹」曾因縣府基於行車安全，修剪榕樹的垂落樹枝變成「花椰菜樹」，枝葉經2年生長，現已逐漸變回安全帽樣貌。中央社

彰化縣埔鹽鄉「安全帽樹」曾在2021年爆紅，隔年縣府基於行車安全，修剪成「花椰菜樹」，時隔2年長回安全帽樣貌，近日又開始吸引不少民眾來拍照。

埔鹽鄉員鹿路三段路旁有1棵高約3層樓高的老榕樹，遊客於2021年底行經發現側面形似安全帽，拍照上傳網路引發熱議，爆紅成打卡熱點。

不過，隔年初縣府基於行車安全，修剪榕樹垂落樹枝，有網友對剪完變成「花椰菜樹」感到惋惜，有人則覺得可愛，民眾對於這棵樹的討論度逐漸降低。

位在安全帽樹旁的五金行業者告訴中央社記者，他住在當地數十年，對榕樹樣貌習以為常，看人家拍照在網路討論，他才發現真的頗像安全帽。榕樹位在馬路面有「缺角」，是因上方枝葉長年被大型車輛「削過」，非人為修剪。

埔鹽鄉永平村長施金章今天表示，榕樹枝葉慢慢長出來，目前與大型車輛高度仍有一段距離，安全帽樹成為熱門打卡地點，可以活絡村莊，歡迎大家來拍照，但提醒民眾須注意來往車輛與自身安全。

安全帽 網路

延伸閱讀

2024 春夏西裝造型盤點，經典輪廓、前衛混搭...從伸展台學穿搭！

彰化限制現職公幼教師報名甄選挨批涉違憲 教育處：有前例

彰化男子網路賣減肥針詐財換金飾 遭判1年1月

彰化縣長戰局再多1人？外界點名各黨角逐人選 二林鎮長這則貼文引聯想

相關新聞

台中21路口科技執法去年取締13萬件 「這路段」最傷荷包

台中市在21處重大路口設置科技執法，市議員林德宇表示，去年科技執法取締案件近13萬件，但事故發生數減少279件，減幅不夠...

向花椰菜造型說再見 彰化爆紅「安全帽樹」回來了

彰化縣埔鹽鄉「安全帽樹」曾在2021年爆紅，隔年縣府基於行車安全，修剪成「花椰菜樹」，時隔2年長回安全帽樣貌，近日又開始...

想媽媽了！秋紅谷8隻黑天鵝寶長大 母親節前與爸媽團圓

台中市秋紅谷有2對黑天鵝，去年11月添6隻黑天鵝寶寶，未料全數夭折，今年2月再誕生8隻黑天鵝寶寶，建設局展開3個月「守護...

中市觀旅局積極開拓國際航線 台中國際機場成長81％

台中市政府觀光旅遊局在疫情後積極與中央單位、各航空公司、代理商及旅行社等合作開拓國際航線，交通部統計今年台中機場夏季航班...

鳥嘴潭啟用 南投議長盼提升在地供水

南投縣草屯鳥嘴潭人工湖2019年8月開工至今，陸續完工供水，不過施工期長達5年，對草屯交通、環境衝擊嚴重。南投縣議長何勝...

議員籲配止血帶 中市警盼給束帶

警方執勤時出生入死，台中市議員黃守達昨表示，2022年台南雙警遇襲案、去年高雄警察處理糾紛遭刺傷，高雄市已採購止血帶，供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。