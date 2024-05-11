想媽媽了！秋紅谷8隻黑天鵝寶長大 母親節前與爸媽團圓

台中市秋紅谷有2對黑天鵝，去年11月添6隻黑天鵝寶寶，未料全數夭折，今年2月再誕生8隻黑天鵝寶寶，建設局展開3個月「守護鵝寶計畫」細心呵護，鵝寶寶們已平安長大，昨日全放回公園內大池，母親節前與鵝媽媽、鵝爸爸團圓。

台中市秋紅谷是熱門休閒景點，黑天鵝家族去年11月再添6隻寶寶，萌樣吸睛，但2隻鵝寶寶在出生一周後，疑似受傷被兄弟姊妹啄死，另4隻鵝寶寶疑似被湖中其他攻擊性魚類吞噬，6隻全數夭折。黑天鵝去年底再產下12顆蛋，建設局立即啟動「守護鵝寶計畫」，確保鵝寶寶們順利平安長大。

為提供黑天鵝優良棲地環境，建設局於岸邊增設活動式圍欄設立成長專區，將鵝爸、鵝媽及雛鵝圈圍在安全範圍內，避免受其他生物干擾與攻擊，並豎立告示牌提醒民眾禁止跨越，避免鵝寶寶遭受打擾，確保鵝寶寶們在安全的環境下成長，經過3個月的專人照顧，鵝寶寶們的體型都成長到與成鵝相近，昨日放養至大池。

建設局表示，目前公園內有10多隻黑天鵝，民眾到公園可以欣賞黑天鵝優雅姿態，由於黑天鵝領地意識強，當遇到入侵或騷擾，會聒叫、伸長脖子、展開雙翼攻擊等，民眾觀賞或拍照時請注意保持距離，切勿跨越欄杆驚擾黑天鵝，保持距離讓黑天鵝家族快樂生活與成長。