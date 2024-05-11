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中市觀旅局積極開拓國際航線 台中國際機場成長81%

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府觀光旅遊局與各單位和業者開拓國際航線，交通部統計今年台中機場夏季航班數較去年同期增長高達81%。記者游振昇／攝影
台中市政府觀光旅遊局與各單位和業者開拓國際航線，交通部統計今年台中機場夏季航班數較去年同期增長高達81%。記者游振昇／攝影

台中市政府觀光旅遊局在疫情後積極與中央單位、各航空公司、代理商及旅行社等合作開拓國際航線，交通部統計今年台中機場夏季航班數較去年同期增長高達81%，全台機場成長第一名，目前還有多家航空公司評估再增加航線；今年7月起，台灣虎航也預計開航台中至東京成田、名古屋及韓國釜山航線。

台中市觀旅局長陳美秀表示，台中國際機場的國際航線目前包含胡志明市、河內、澳門、峴港、香港、南京、仁川等7條定期化航線，及馬尼拉、釜山、濟州、富國島、順化、高松等6條不定期包機航線。

暑假是旅遊旺季，大韓航空加開5、6月仁川包機，已在官網促銷中；今年7月起，台灣虎航也預計開航台中至東京成田、名古屋及韓國釜山航線，目前相關日、韓團體行程部分，已由旅行社預先銷售；散客部分，台灣虎航預計開賣3條航線，旅客可洽詢台灣虎航官網公告。

陳美秀表示，台中國際機場出入境通關只要20分鐘，公車班次每天早上6點至晚上11點共約有90班車次，平均每15到20分鐘一班，觀旅局也製作台中國際機場班機抵達銜接公車建議班次表(https://reurl.cc/r956oN)，讓入境旅客依班次表可快速搭乘公車轉乘至市區。

台中市政府觀光旅遊局與各單位和業者開拓國際航線，交通部統計今年台中機場夏季航班數較去年同期增長高達81%。記者游振昇／攝影
台中市政府觀光旅遊局與各單位和業者開拓國際航線，交通部統計今年台中機場夏季航班數較去年同期增長高達81%。記者游振昇／攝影

台中國際機場 台灣虎航 航線

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