中市觀旅局積極開拓國際航線 台中國際機場成長81%

台中市政府觀光旅遊局在疫情後積極與中央單位、各航空公司、代理商及旅行社等合作開拓國際航線，交通部統計今年台中機場夏季航班數較去年同期增長高達81%，全台機場成長第一名，目前還有多家航空公司評估再增加航線；今年7月起，台灣虎航也預計開航台中至東京成田、名古屋及韓國釜山航線。

台中市觀旅局長陳美秀表示，台中國際機場的國際航線目前包含胡志明市、河內、澳門、峴港、香港、南京、仁川等7條定期化航線，及馬尼拉、釜山、濟州、富國島、順化、高松等6條不定期包機航線。

暑假是旅遊旺季，大韓航空加開5、6月仁川包機，已在官網促銷中；今年7月起，台灣虎航也預計開航台中至東京成田、名古屋及韓國釜山航線，目前相關日、韓團體行程部分，已由旅行社預先銷售；散客部分，台灣虎航預計開賣3條航線，旅客可洽詢台灣虎航官網公告。