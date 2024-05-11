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精機一期案定讞 中市府勝訴 台開應返還21億

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導

台中市政府與台灣土地開發股份有限公司26年前簽約，委託辦理精密機械科技創新園區一期開發案，中市府認為台開違反契約，開發期間擅自轉出結餘款，中市府2019年提起民事訴訟，一、二審中市府勝訴，最高法院8日駁回台開上訴，全案三審定讞，台開須給付中市府結餘款加計利息共21億餘元。

中市府表示，將依法追回款項。記者致電台開聯繫窗口，無人接聽電話。

中市府委託台開開發精機園區一期，滿足台中機械業設廠需求。中市府表示，開發期間台開違反雙方契約約定，擅自轉出結餘款17.12億餘元，中市府2019年12月向台中地方法院提起民事訴訟，經過近4年半，最高法院判決中市府勝訴定讞。

台中市經發局表示，依據日前二審判決結果，台開公司須返還市府17.12億餘元，且須給付市府自2019年8月31日起至判決確定日止，按周年利率5%計算的利息，利息金額約4億餘元。

利息 台中市 民事訴訟

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