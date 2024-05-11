傳南彰多鄉鎮爭取蓋火葬場 縣長：已收到申請

彰化縣各地規畫蓋火葬場，因地方抗爭告吹，近日卻出現多鄉鎮爭取興建。彰化市公所向市代會提出「彰化市立殯儀館增建先期規畫案」，預計墊付1400萬元推動；彰化縣府向議會提出追加預算案，將評估興建火葬場。

縣長王惠美說，已有鄉鎮公所提出申請，縣府依法辦理。議員要求妥善選址，以民意為優先。

彰化市籌建火葬場可能有「競爭對手」，彰化市長林世賢說，他無法評論，彰化市已有地點，也跟縣長多次討論，進度應較快；縣府推動可行性評估，應是盤點全縣土地，如果選在沿海地區，路途比台中火葬場還遠，恐怕難解決問題。

據了解，向縣府提出蓋火葬場的鄉鎮，都集中在南彰，建議縣府向台糖或國產署申請撥用土地。二林鎮長蔡詩傑說，在遠離村落的台糖土地闢建，可活化土地，又降低反彈，他曾口頭提案，但未獲明確回應。另有南彰沿海鄉鎮提案，芳苑鄉公所否認，大城鄉長陳玉照說他沒這念頭。

彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，民眾抗爭導致興建計畫空轉30年。彰化人得遠赴台中、南投，才能為亡者火化。

地方表示，內政部有補助款，加上火葬場是金雞母，過去花壇、大城、芳苑、福興等地都曾爭取過。

彰化市公所去年5月提出興建大埔火葬場，多數市民代表及里民反對，市公所自行撤案；林世賢近日又向市代會臨時會重新提案。被規畫為用地的延和里長王勝和說，13日將動員到市代會及縣政府請願，要求否決該提案。

縣議員陳銌銌昨質詢說，彰化市蓋火葬場，有交通、空氣、廢水汙染問題，要慎選地點。

議員吳韋達、莊陞漢要求，民意優先，不要讓火葬場淪為各鄉鎮的競逐場。

王惠美答詢表示，有數個鄉鎮市在規畫，已有1鄉鎮把火葬場的代表會同意函送進縣府，將依法規審查。民政處代理處長曾金來說，已編預算辦理興建火葬場的可行性評估，估計1年內可選定地點；目前未收到彰化市火葬場案興辦計畫。