議員籲配止血帶 中市警盼給束帶

警方執勤時出生入死，台中市議員黃守達昨表示，2022年台南雙警遇襲案、去年高雄警察處理糾紛遭刺傷，高雄市已採購止血帶，供警方配備，要求中市警局跟進。

台中市警察局長李文章說，員警出勤設備重達20公斤，止血帶並非標準配備，目前沒有必要性。

針對採購止血帶，基層員警表示，止血帶並不重要，各地員警普遍用來拘捕人犯的束帶，才是員警人手必備的裝備，現階段卻得自掏腰包購買，花費雖不多，建議「市長媽媽」編公務預算採購。中市警局表示，將納入評估參考。

高雄警方去年底處理糾紛案，有員警遭民眾以利刃刺傷，同行員警以隨身攜帶的止血帶包紮止血，救人的員警說，他自費千元採購並隨身攜帶，自學使用方法。高雄警方將自費採購328組，以因應不時之需。

民進黨議員黃守達說，員警執勤時若遇襲，可能發生大量失血風險，員警及時使用止血帶，可發揮自救互救效果；高雄已逐年編預算購置，並辦理創傷急救訓練；體重65公斤的人有5000CC血液，失血超過750CC時就有生命危險；先進國家如美國已納入士兵、警察標準配備；止血帶每條上千元，又屬消耗品，應公家採購。

中市有派出所警員說，止血帶對警察不重要，畢竟並非專業救護，要止血帶何用？反而是拘捕人犯的束帶，比警銬輕，使用更方便，幾乎所有警察都用過，現階段卻得自己買，與其買止血帶，買束帶更實用。

另名警員說，車禍有人受傷，警察會通知救護車到場，畢竟處理車禍是警察工作，萬一隨身帶止血帶，使用後衍生糾紛，責任由誰擔？

李文章說，警察出勤配戴防彈背心、槍枝、手套、無線電已達20公斤，將評估研議。中市警局昨傍晚表示，止血帶不屬於警勤裝備項目，急救技能不屬於外勤員警的必備專業，現階段無採購必要性；束帶是警銬不足的替代品，目前警銬數量足夠，將納入研議。