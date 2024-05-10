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南投設水質感測系統 揪出紙廠、電鍍廠排放廢水開罰

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南崗、竹山工業區設置水質監測器，即時查獲業者偷排廢水。圖／南投縣環保局提供
南崗、竹山工業區設置水質監測器，即時查獲業者偷排廢水。圖／南投縣環保局提供

南投縣環保局推動環境智慧水質監控，透過科技執法，布設水質感測器在汙染源密集區、民眾陳情熱區、汙染潛勢農地周遭水源或低溶氧易死魚河川等水域，讓偷排業者無所遁形。環保局接連查獲南崗工業區造紙廠和電鍍工廠偷排廢水，依水汙染防治法開罰，要求業者立刻改善。

南投縣環保局表示，微型化水質感測器能自動監測水體酸鹼值、溫度、溶氧量及導電度等，除連結物聯網技術即時通報水質異常，進行汙染預警工作，透過太陽能提供感測器用電，達到智慧治理環境永續，也讓水質調查成效快速提升。

南投縣環保局從去年開始與南崗、竹山工業區服務中心合作，在南崗工業區內雨水道布建水質感測器，鎖定高汙染潛勢熱區監控，多次觀察到pH值異常，並逐一追查上游可疑之工廠，限縮汙染熱區，查獲一家造紙工廠從事紙漿、紙及紙製品，未依核准水汙染防治措施運作，依違反水汙染防治法取締。

今年3月，水質感測器異常預警通報，即時發現1家電鍍廠作業廢水，因槽體管線老化斷裂，導致廢水疏漏至廠外雨水道，違反水汙染防治法第28條規定，要求業者立即採取應變措施。

環保局表示，水質感測器運用5G資通訊、AI技術等，同時結合水質異常警訊通報功能，可立即啟動稽查機制，提高環保局人員稽查效率。

環保局長李易書表示，透過水質感測系統，能全天候掌控水質狀況，業者只要心存僥倖偷排廢水，透過溯源過濾，將無所遁形。民眾若發現有任何汙染，可通報環保局公害陳情專線049-2234685或全國免付費公害陳情專線0800-066-666，由環保單位受理。

南崗、竹山工業區設置水質監測器，即時查獲業者偷排廢水。圖／南投縣環保局提供
南崗、竹山工業區設置水質監測器，即時查獲業者偷排廢水。圖／南投縣環保局提供

南投縣 水質 環保局長

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