彰化縣三鄉鎮長口頭提案爭取興建火葬場 這鎮爽快承認

彰化縣沒火葬場，彰化市公所規畫興建屢遭強烈抗議，縣政府今露口風稱有鄉鎮爭取。據了解，有3鄉鎮口頭提出興建火葬場的構想，建議縣政府向台糖和國產署申請撥用土地，但未得到正面回應。

口頭提出興建構想的鄉鎮都在南彰，鄉鎮長第二任任期，已無競選連任的壓力，願意執行興建火葬場計畫，一方面解決彰化縣沒火葬場，縣民往生都要送到台中市或南投縣的不方便，一方面為偏鄉爭闢財源。

二林鎮長蔡詩傑表示，二林鎮有大面積台糖土地，如能在遠離村落的台糖地興建火葬場，送葬隊伍從台76線走新闢專用道路到達，既能活用土地，又可避免穿過村里道路引發反彈；他知道一旦火葬場預定地曝光就會招致抗爭，但這項鄰避建設一定要做，他願意做，不過口頭提案未獲縣政府明確答覆。

另有兩鄉也口頭說明興建火葬場構想，都規畫在台糖和國有的土地，其中一鄉公所建議在縣界邊興建，地點偏遠較不易引起民眾抗議。

消息來源指稱縣政府屬意興建地點是沿海地區，芳苑鄉公所今否認提案，大城鄉長陳玉照強調，先前的鄉代會有意爭取興建火葬場，他就任鄉長後從來沒這個念頭，況且鄉公所要興建鄉立納骨塔就被抗議到不行，更別說要建造全縣的火葬場。

彰化縣前縣長阮剛猛、魏明谷的任內，分別規畫在花壇鄉、福興鄉和埔鹽鄉的交界處興建火葬場，都遭民眾強烈抗議，花壇鄉民到縣政府抗爭，福興和埔鹽兩鄉民眾兩千多人在當地拉白條，近日彰化市公所提出興建計畫果然受挫。