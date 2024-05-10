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精密一期訴訟案中市府三審勝訴 台開公司應返還21億餘元

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市精密園區一期結餘款17億元返還案，最高法院判決中市府三審勝訴。圖／台中市政府提供
台中市精密園區一期結餘款17億元返還案，最高法院判決中市府三審勝訴。圖／台中市政府提供

台中市政府26年前與台灣土地開發股份有限公司簽約，委託辦理精密機械科技創新園區一期開發案，開發期間台開公司違反雙方契約約定，擅自轉出結餘款，市府於2019年提起民事訴訟，歷經一、二審近4年的努力，最高法院今年5月8日判決駁回台開公司精密一期結餘款返還訴訟案，三審定讞；台開公司須給付台中市政府結餘款加利息約21億餘元。中市府將積極依法追回款項。

為因應台中地區主領產業的機械業投資設廠用地需求，提供一處設施完善的高附加價值生產園區，市府委託台開公司精密一期開發案，但開發期間台開公司違反雙方契約約定，擅自轉出結餘款17億1237萬4807元，市府為捍衛權益，於2019年12月向台中地方法院提起民事訴訟，歷經近4年半努力，終獲最高法院判決中市府三審勝訴。

台中市經發局表示，依據二審判決結果，台開公司須返還市府17億1237萬4807元，且須給付市府自2019年8月31日起至判決確定日止，按周年利率5%計算的利息，利息金額約4億餘元，本息金額共逾21億元，市府所提訴求勝訴。

經發局表示，市府將依據確定的終局判決，持續強制執行台開公司資產，並向國稅局等相關單位持續查核財產清冊進行扣押拍賣，另針對台開公司已辦理信託等形式財產部分，將再與律師研議後續執行方式。

利息 台中市 民事訴訟

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