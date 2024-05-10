里山森活度假村開發說明會 居民主張無效須重開

埔里農莊公司規劃在埔里鎮開發里山森活度假村，4月27日辦環評前公開會議但在爭吵中結束，居民今天主張會議無效並應通知周邊里民重新開會；縣府表示，已要求開發單位重開。

中友百貨集團埔里農莊股份有限公司規劃在埔里鎮廣成里開發里山森活度假村，申請開發面積114.06公頃，日前在廣成里召開環境影響評估公開會議，由於未邀附近一新里、合成里民參加，引起其他里民不滿，會議在口角衝突中草草結束，反對居民主張這場會議無效。

一新里長林宥岑今天與10多名反開發案自救會成員到南投縣議會、南投縣政府遞交請願書、陳情書。自救會成員指出，開發案已在一新里、廣成里多處違法施工，遭罰逾新台幣百萬元，觸犯水土保持法更可能違反環境影響評估法，請求縣議會、縣政府還居民公道。

自救會指出，開發案將大量抽取地下水，嚴重威脅區域唯一水源，涉及周邊鄰里產業及居民用水權益，會議僅通知廣成里，未符合環評法，應通知周邊利害相關鄰里並重開會議說明，廣納其他里民意見，重新召開會議前，里山森活度假村開發案不應進入環評審查程序。

南投縣環保局長李易書代表接受陳情書表示，居民質疑4月27日召開的里山森活度假村開發案說明會效力，縣府要求開發單位重新召開環境影響評估法規定的公開會議，並邀集開發案所在地廣成里、其他附近里民參加，希望業者多召開幾次說明會與居民妥善溝通。

李易書指出，有關居民認為開發案會造成當地水資源匱乏、廢水任意排放、土石流等問題，都屬環境影響評估審查範圍，縣府會在召開環評會議時，審慎審視開發案對環境的衝擊，並要求開發單位應預防及減輕環境影響，越大的開發案，縣府越謹慎，請居民放心。

埔里農莊公司表示，今天上午接到環保局回函表示程序符合法規，仍建議重新辦理公開會議，公司將遵照辦理；非常感謝里民關心，將持續與一新里、廣成里民溝通，包含水井監測、白魚復育、有機農作契作、生態友善工法等，盼達到地方期待、共榮共好。